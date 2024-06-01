НАТО назвал кибератаку условием для применения статьи о самообороне

«Мы договорились в НАТО, это общее решение всех союзников, что в принципе кибератака может дать старт процессу принятия решения о применении 5-й статьи», - сказал адмирал.

Военные ведомства всего мира борются с последствиями достижений в области технологий, включая искусственный интеллект, для кибербезопасности, указали в институте. Правительства нуждаются в защите от атак и других информационных операций.

Пятая статья Устава подразумевает принцип коллективной обороны. Нападение на одного из членов альянса расценивается как атака на всех. Впервые за свою историю блок применил эту статью после терактов 11 сентября 2001 года в США.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО спровоцировали новый этап напряженности. Альянс намерен продолжать прямую и опосредованную борьбу с Россией.