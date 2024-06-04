НАТО начал готовить план переброски войск из США в Европу

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«НАТО тщательно работает многочисленными сухопутными коридорами, чтобы быстро перебросить к линии фронта бронетехнику американских солдат в случае крупной войны с Россией на европейском континенте», - отметили журналисты.

Авторы материала предположили, что армия США высадится в одном из заранее определенных портов, после чего ее перебросят по подготовленным логистическим путям.

«Вероятно, НАТО высадит американский контингент в Нидерландах, откуда он оправится в Польшу через Германию по железной дороге. В альянсе хотят задействовать порты Финляндии, Швеции, Турции, Греции, Италии, Норвегии и государств Балтии», - добавили они.

Ранее депутат немецкого бундестага Севим Дагделен предположила, что Запад уже готовит предлог для ввода военного контингента на Украину.

Военный альянс НАТО начал подготовку к переброске войск в Европу из США на случай вероятного конфликта с Россией. Об этом сообщила газета The Telegraph .