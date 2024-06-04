04 июня 2024, 18:34

НАТО начал готовить план переброски войск из США в Европу

РИА «Новости»
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Военный альянс НАТО начал подготовку к переброске войск в Европу из США на случай вероятного конфликта с Россией. Об этом сообщила газета The Telegraph .

«НАТО тщательно работает многочисленными сухопутными коридорами, чтобы быстро перебросить к линии фронта бронетехнику американских солдат в случае крупной войны с Россией на европейском континенте», - отметили журналисты.

Авторы материала предположили, что армия США высадится в одном из заранее определенных портов, после чего ее перебросят по подготовленным логистическим путям.

«Вероятно, НАТО высадит американский контингент в Нидерландах, откуда он оправится в Польшу через Германию по железной дороге. В альянсе хотят задействовать порты Финляндии, Швеции, Турции, Греции, Италии, Норвегии и государств Балтии», - добавили они.

Ранее депутат немецкого бундестага Севим Дагделен предположила, что Запад уже готовит предлог для ввода военного контингента на Украину.

Военный альянс НАТО начал подготовку к переброске войск в Европу из США на случай вероятного конфликта с Россией. Об этом сообщила газета The Telegraph .

США Военные Россия НАТО
04 июня 2024, 15:21
Слухи об отказе талибов посещать ПМЭФ опровергли в МИД
РИА «Новости»
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Сообщения в СМИ о якобы отказе талибов* участвовать в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме являются недостоверными, министр труда правительства страны уже находится на пути в Россию. Об этом РИА «Новости» сказал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Его сопровождают несколько человек, они уже на пути в Россию», - заявил дипломат.

В МИД заявляли, что пригласили представителей нынешних властей Афганистана на ПМЭФ-2024 , так как Россия настроена на развитие взаимовыгодных политических и экономических связей.

Президент Владимир Путин также указывал на необходимость выстраивать отношения со страной, которой управляют талибы*. Ранее в России предложили исключить «Талибан»* из реестра террористических организаций.

*Решением Верховного суда движение «Талибан» внесено в список террористических и запрещено в России.

Афганистан Россия ПМЭФ-2024
04 июня 2024, 14:22
Кремль оценил запрет на выезд из США экс-разведчику Риттеру
РИА «Новости»
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Запрет американских властей на выезд из страны бывшего разведчика Скотта Риттера необходимо внимательно изучить. Если у него нет личных ограничений, как у частного лица, то такое решение не имеет никаких оснований. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что видел сообщения о жалобе Риттера на выезд из страны, но без конкретных деталей дать оценку не может.

Песков напомнил, что Риттер - бывший сотрудник американских спецслужб, на которых распространяются определенные ограничения даже после отставки, включая выезд за границу, тем более в страну, которую США считают вражеской.

«Но если на него не распространяются никакие личные ограничения, то, конечно, это проявление очередной оголтелой кампании, чтобы препятствовать гражданам США устанавливать хоть какие-то контакты с Россией», - подчеркнул представитель Кремля.

Бывший разведчик США Скотт Риттер объявил, что его сняли с самолета, на котором он планировал улететь в Россию, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Отставной офицер добавил, что его задержали сотрудники полицейского управления Нью-Йорка, которые сослались на приказ Госдепартамента. Правоохранители также отобрали у задержанного паспорт и вывели из здания аэропорта.

Внешнеполитическое ведомство США объявило, что не имеет отношения к задержанию Риттера. Изъятие паспорта бывшего разведчика представитель Госдепа прокомментировать отказался, объяснив, что не может давать оценку статуса частного лица.

США Кремль Самолеты Россия
04 июня 2024, 14:17
Свыше 5 тысяч пользователей следили за американским дроном над Черным морем
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Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk засекли над нейтральными водами Черного моря. Информация о БПЛА появилась на сайте Flightradar24.

Судя по информации ресурса, Global Hawk поднялся в воздух с аэродрома Катания на Сицилии, а затем, набрав высоту, направился к Черному морю через воздушное пространство Греции и Болгарии.

Данные Flightradar указывают, что беспилотник принадлежит ВВС США. Регистрационный номер беспилотника с позывным Forte-12 - 10-2045.

За полетом Forte-12 следили более пяти тысяч пользователей. В 11:39 отслеживание БПЛА на сайте отключили и он перестал отображаться на карте, отметило РИА «Новости».

Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения. Дрон способен летать на большой высоте более 30 часов, может получать изображения больших участков земли с высоким разрешением в любую погоду и любое время суток.

Также такие БПЛА применяют для поддержки связи в качестве ретрансляторов.

В конце мая глава комиссии Общественной палаты по защите суверенитета Владимир Рогов указывал, что разведывательные беспилотники НАТО готовят основу для ударов ВСУ по территориям России, прежде всего Крыму и Краснодарскому краю.

США Черное море Беспилотники Крым
04 июня 2024, 12:52
В Кремле назвали США вражеской для России страной
РИА «Новости»
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В современных реалиях Россия стала для США вражеской страной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что это обоюдно.

«Мы сейчас для них являемся вражеской страной, как и они для нас», - подчеркнул он.

Комментарий об отношениях двух стран Песков дал на фоне ситуации с бывшим разведчиком морской пехоты США и аналитиком Скоттом Риттером. На американской таможне у него изъяли паспорт, сорвав поездку отставного офицера на Петербургский международный экономический форум. Риттер уверял, что в этом замешан Госдеп.

В американском ведомстве открестились от скандала с поездкой аналитика на ПМЭФ-2024 и заявили, что не могут комментировать статус паспорта частного гражданина США.

США Кремль Дмитрий Песков Международные отношения Россия

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