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Как отмечается в публикации, в США считают, что в свете приближающейся зимы у ВСУ есть до восьми недель для завершения контрнаступления. Потом ситуация «станет сложной». Представитель Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Джон Кирби открыто заявлял, что погода вряд ли станет союзником украинской армии.

«Это вынуждает НАТО пересмотреть свои расчеты, например, согласиться вступить в переговоры с Россией», - говорится в материале.

По мнению военных экспертов, сейчас НАТО размышляет, на каких условиях ему пересмотреть отношение к ситуации на Украине. Собеседники издания не исключили, что блок решит не подталкивать страну к перемирию, а продолжить долгосрочный конфликт на истощение, однако от этого ВСУ однозначно проиграют.