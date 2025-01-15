15 января 2025, 05:02

НАТО конец. Трампа предупредили о дипломатическом провале США

РИА «Новости»
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Агрессивная внешняя политика США приведет к распаду НАТО и Евросоюза. Бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил об этом на YouTube-канале Dialogue Works.

По его мнению, дипломатически Россия находится в лучшем положении, чем США, несмотря на введенные против нее санкции. Он пришел к выводу, что американцам не удалось изолировать противника. Риттер предупредил, что новому хозяину Белого дома Дональду Трампу придется решить многочисленные проблемы, созданные агрессивной внешней политикой его предшественника.

«НАТО конец. Он (действующий президент США Джо Байден - прим. ред.) убил его из-за украинского конфликта. Европейский Союз тоже под угрозой развала», - сказал специалист.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Байдену за время правления удалось лишь наследить, а не оставить след в истории.

Китайским интернет-пользователям понравилась ее шутка.

США Дипломатия Санкции Россия
15 января 2025, 05:14
Президента Южной Кореи арестовали по обвинению в мятеже
РИА «Новости»
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Следователи арестовали действующего президента Южной Кореи Юн Сок Еля по обвинению в мятеже. Об этом сообщило агентство Ренхап.

Впервые в истории страны был арестован глава государства, пусть и временно отстраненный от должности.

По данным агентства, колонна автомобилей, в одной из которых может находиться Юн Сок Ель, уже покинула территорию резиденции в сопровождении конвоя. Сейчас она направляется к Управлению по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO).

«Управление арестовало президента Юн Сок Еля по обвинению в руководстве мятежом», - уточнило агентство.

До этого силовики прибыли к президентской резиденции в Сеуле, но им помешала служба безопасности. На территорию они смогли пройти спустя 2,5 часа, используя лестницы, но и там им пришлось преодолеть ряд заграждений, выстроенных охраной президента.

Неделю назад суд Южной Кореи повторно выдал ордер на арест главы государства.

Задержания Южная Корея Аресты
15 января 2025, 05:04
Появилось видео смертельного нападения сотен пчел на политика в Бразилии
Freepik
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Бывший бразильский политик Франсиско Эудеса Алвеса Гомеша умер после нападения сотен пчел на собственной ферме по выращиванию авокадо 9 января. Об этом сообщило издание Need To Know.

Бывший член совета муниципалитета Тиангуа в штате Сеара пострадал от укусов насекомых, когда пригнал трактор на ферму, чтобы подготовить землю под новые посадки. Во время работы он случайно задел дерево, где находился улей.

Спутник политика снял на видео нападение пчел. На кадрах видно, как мужчина вышел из машины и начал осматривать территорию, постоянно отмахиваясь при этом от жалящих его пчел.

Вскоре после нападения насекомых у него произошел анафилактический шок и его экстренно госпитализировали, но врачи оказались бессильны.

Местные жители хорошо знали Гомеша, так как четырежды занимал пост члена совета в муниципалитете. Последний раз он заседал в совете с 2013 по 2016 год.

Ранее в Куала-Лумпуре врач достал из уха пожилой женщины сороконожку, причем членистоногое успело ее больно ужалить.

Смертность Бразилия Видео Мужчины Насекомые
15 января 2025, 04:06
Одиннадцать человек умерли из-за отравления поддельным алкоголем в Стамбуле
РИА «Новости»
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Жертвами отравления контрафактным алкоголем в Стамбуле за сутки стали 11 человек. Полиция задержала двоих граждан Туркмении, подозреваемых в причастности к его производству. Об этом сообщило агентство Anadolu.

В медучреждения Стамбула с жалобами после употребления поддельного алкоголя обратились 38 человек, в числе которых 26 иностранцев. За 24 часа 11 человек скончались. Среди погибших были пять граждан Узбекистана.

Турецкая полиция задержала двоих граждан Туркмении, которые организовали производство поддельного алкоголя в квартире на западе Стамбула. Силовики провели обыски, конфисковав 50 литров контрафактного алкоголя, наркотики, лекарства и поддельные документы.

«Прокуратура района Кючюкчекмедже начала следствие, задержанным предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, производстве и продаже поддельного алкоголя, подделка документов и другие», - сообщило агентство.

Ранее в Перми суд приговорил мужчину к трем годам условно за перепродажу контрафактного алкоголя.

Наркотики Турция Смертность Уголовное дело Больницы Алкоголь Полиция Узбекистан Туркмения Стамбул
15 января 2025, 03:44
Ответственность за провал переговоров по Украине возложили на США
РИА «Новости»
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Конфликт между Россией и Украиной можно было остановить в самом начале, но США и другие страны Запада сорвали переговоры. Об этом заявил обозреватель The American Conservative Тед Снайдер.

Украина, по его оценкам, попала в тяжелое положение. Российские войска устремились на восток, успешно окружая новые населенные пункты и перерезая пути снабжения противника. Снайдер заявил, что украинская армия потеряла от 500 до 600 тысяч человек, еще не менее 100 тысяч солдат дезертировали.

«Когда двусторонние переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле обещали урегулирование и даже привели к первоначальному проекту соглашения, вместо того чтобы поощрять и всесторонне исследовать дипломатию, США и их западные партнеры воспрепятствовали проведению переговоров», - сказал он.

Снайдер сообщил, что урегулирование сорвалось из-за стремления Белого дома отстоять собственные интересы, например, право НАТО на расширение до российских границ. Спустя почти три года после встречи делегаций в Турции появились свидетельства украинских, американских и швейцарских официальных лиц о том, что именно Запад не позволил подписать мирное соглашение.

Новый президент США Дональд Трамп пообещал остановить конфликт. Выдвинутый им кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет заявил, что Штаты постараются сделать это на выгодных для Украины условиях.

США Переговоры Отношения России и Украины

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