14 ноября 2023, 22:20

НАТО избавится от Зеленского — французский политик

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

НАТО поменял отношение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и может избавиться от него. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Нарратив НАТО в отношении Зеленского полностью изменился. США хотят избавиться от своего подопечного! Классический прием!» - заявил политик.

По его словам, Зеленскому стали угрожать из-за отмены выборов президента Украины в марте 2024 года. Также США намерены обвинить украинскую сторону в причастности к взрыву на «Северных потоках». Филиппо объяснил, что американская сторона теперь заинтересована в обострении конфликта на Ближнем Востоке, а Украина ее не интересует.

Ранее предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что директору ЦРУ Уильяму Бернсу приказали «заморозить» украинский кризис. Бизнесмен отметил, что скоро главе Украины сообщат об отказе США помогать ему. Это сделают для поднятия рейтингов нынешнего американского лидера Джо Байдена среди избирателей.

США Владимир Зеленский Украина Конфликт Израиля и Палестины
14 ноября 2023, 22:44
Неизвестные осквернили могилы советских воинов на кладбище в Финляндии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Могилы советских воинов на кладбище Кавиланнуми осквернили в финском городе Сало. Об этом сообщили на сайте региональной администрации региона.

«В ноябре на могиле советских солдат в Сало Кавиланнуми был совершен вандализм. На кладбище похоронены 17 военнопленных. Было возбуждено уголовное дело», - сказано в сообщении.

В публикации отметили, что финское правительство осуждает акт вандализма над захоронениями солдат и пленных. Между Россией и Финляндией действует соглашение, в рамках которого государство обязано следить за состоянием могил. В случае их осквернения и других неподобающих действий в отношении захоронений обстоятельства будут выяснять правоохранительные органы.

В августе стало известно о задержании двух киевлянок за танцы на могилах погибших украинских военных. В отношении девушек возбудили уголовное дело. За подобную деятельность в стране грозит срок от трех до пяти лет лишения свободы.

Финляндия ВОВ
14 ноября 2023, 22:17
Нетаньяху приказал армии Израиля готовиться к любому сценарию с «Хезболлой»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) готовиться к любому развитию событий в случае обострения конфликта с  ливанской группировкой «Хезболла» на севере. Об этом он заявил на встрече с руководством северных муниципалитетов, передало РИА «Новости».

«На севере в данный момент идет мощный обмен ударами. Мы бьем по „Хезболле“, но мое указание ЦАХАЛ - готовиться к любому сценарию. Я предлагаю „Хезболле“ не испытывать Государство Израиль, так как это стало бы ошибкой всей их жизни», - сказал Нетаньяху.

Ранее премьер-министр Израиля заявил о своем решительном настрое по вопросу победы над радикальным палестинским движением ХАМАС. Он отметил, что в случае необходимости готов противостоять всему миру. Также Нетаньяху назвал моральной и фактической ошибкой призыв французского лидера Эммануэля Макрона остановить боевые действия.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
14 ноября 2023, 21:41
«Гитлер XXI века». Турция подала иск против Нетаньяху в МУС
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Турецкие власти направили в Международный уголовный суд (МУС) иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщили адвокаты правящей в стране «Партии справедливости и развития» в соцсети Х.

В документе Турция обвинила Нетаньяху в геноциде жителей Палестины. Речь идет об ударах ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) по сектору Газа.

«Мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера XXI века <…>, который должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности», - заявил адвокат партии Метин Кюлюнк.

По его словам, иск в МУС отправили еще двое юристов, которым помогал Минюст Турции. В международную инстанцию направили документ, состоящий из 23 страниц.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны Запада и Ближнего Востока оказать давление на израильские власти и палестинское движение ХАМАС, чтобы заставить их начать мирный диалог по прекращению боевых действий. По его словам, к организации переговоров следует привлечь США, Египет и страны Персидского залива.

Турция Израиль Суд Конфликт Израиля и Палестины Палестина
14 ноября 2023, 21:34
Боррель заявил об отсутствии у ЕС «склада боеприпасов для Украины»
Читайте нас в: Google Новости
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что у него нет отдельного склада боеприпасов для Украины — снаряды должны предоставить страны ЕС. Во время встречи министров обороны Евросоюза Боррель ответил на вопрос журналистов о том, сможет ли сообщество выполнить обещание по поставке миллиона артиллерийских снарядов для ВСУ к марту.

«Про миллион снарядов: мы должны тщательно проанализировать, в какой стадии находятся страны ЕС. У меня нет собственного склада боеприпасов здесь, в Брюсселе», - процитировал его ТАСС.

По словам Жозепа Борреля, страны уже предоставили Украине более 300 тысяч снарядов с военных складов, и «эти поставки завершены». Теперь нужное количество боеприпасов должны направить государства Евросоюза. Это стало вопросом приоритетов, «взаимодействия промышленности и стран - членов ЕС». Боррель подчеркнул, что европейская промышленность экспортирует до 40% продукции и о недостатке мощностей речь не идет. Он предложил перенацелить производство на «первый приоритет» - нужды Украины.

Евросоюз Украина

Новости по теме