«Нарратив НАТО в отношении Зеленского полностью изменился. США хотят избавиться от своего подопечного! Классический прием!» - заявил политик.

По его словам, Зеленскому стали угрожать из-за отмены выборов президента Украины в марте 2024 года. Также США намерены обвинить украинскую сторону в причастности к взрыву на «Северных потоках». Филиппо объяснил, что американская сторона теперь заинтересована в обострении конфликта на Ближнем Востоке, а Украина ее не интересует.

Ранее предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что директору ЦРУ Уильяму Бернсу приказали «заморозить» украинский кризис. Бизнесмен отметил, что скоро главе Украины сообщат об отказе США помогать ему. Это сделают для поднятия рейтингов нынешнего американского лидера Джо Байдена среди избирателей.