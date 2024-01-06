Что будет в случае победы Вивека Рамасвами - мнение политолога Мальчик сюрприз такой. Никто не ожидал. Человек пока еще верит в американскую мечту и пытается ее реанимировать. Он говорит на понятном молодежи языке: пользуется популярностью среди античной молодежи, где у консерваторов всегда были проблемы.

Один из немногих, кто выступает категорически против конфликта на Украине и помощи для этой страны. Он обладает достаточно трезвым взглядом, по этой же причине это человек, у которого нет будущего в политическом бомонде Соединенных Штатов Америки. Никому не нужен второй Дональд Трамп.

Он - один, кто поддержал Трампа и не побоялся. Кто знает, может, у него будет неплохое будущее. Но сейчас на него ополчились все либеральные псы. Они увидели опасность. Сейчас нападки идут не только со стороны его коллег, но и со стороны всех СМИ, потому что это человек мира. Он понимает, что воевать Америке на Украине не за что и не за чем.

Сейчас все серьезно говорят о тандеме Дональда Трампа и Вивеке Рамасвами в роли вице-президента. Если, конечно, Дональд Трамп доживет до президентских выборов. Появляются новые люди и новые технологии. Может быть и физическое устранение своих оппонентов, потому что очень большие деньги завязаны на событиях на Украине.

https://t.me/stranaua/120970 Рамасвами не до конца понимает, куда он влез. У него по-прежнему какая-то романтика: он приехал сыном эмигранта, а стал президентом. Это работать, скорее всего, не будет.

У него нет команды. Даже если он потратит все деньги на свою избирательную кампанию, у него практически нет шансов. На того же Трампа тратятся миллиарды долларов. Даже если его выберут, его ожидает нечто похожее, что было с Трампом.

Я не знаю, готова ли Америка проголосовать за него. Но они будут использовать его, чтобы переманить Индию. Они сейчас почувствовали угрозы со стороны BRIX. Это многоходовая игра.

Рамасвами здесь не субъект, а объект политической игры. Он еще слишком слаб и неопытен. Не до конца понимает, что происходит. Хотя его посыл и инициатива, безусловно, заслуживают человеческого одобрения и похвалы.

Я не желаю ему победы, я желаю ему выжить. Сейчас слишком много поставлено на карту, чтобы просто так отдать на откуп 38-летнему претенденту Что будет в случае победы Вивека Рамасвами - мнение политолога Вивек Рамасвами - один из немногих, кто выступает категорически против конфликта на Украине и помощи для этой страны, напомнил «360» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Миллионер обладает достаточно трезвым взглядом, по этой же причине это человек, у которого нет будущего в политическом бомонде Соединенных Штатов Америки, по словам политолога. Никому не нужен второй Дональд Трамп.

США могут выйти из НАТО О том, что Рамасвами в случае победы на президентских выборах, намерен вывести страну из Североатлантического альянса, написала газета Politico.

Издание выразило уверенность, что при условии победы этого кандидата или любого другого политика, который разделяют такую позицию, дни НАТО будут сочтены.

Старший советник Рамасвами Триша Маклафлин от комментариев по поводу этих планов воздержалась, но при этом и опровергать информацию не стала.

«Он серьезно обеспокоен, что большая часть союзников не выполняют взятые на себя обязательства по инвестициям в альянс. К тому же после холодной войны экспансия НАТО увеличила риски конфликта с Россией», - пояснила Маклафлин.

На данный момент, согласно данным медиакомпании RealClearPolitics, Рамасвами занимает третье место в опросах общественного мнения. Его средний рейтинг - 7,3%, что значительно ниже, чем у губернатора Флориды Рона Десантиса (13,5%) и Дональда Трампа (53,6%).

Тем не менее ему удалось обогнать экс-постпреда США при ООН Никки Хейли (4,9%) и бывшего вице-президента США Майка Пенса (4,6%).

Politico уточнили, что рейтинг претендента на пост президента США меняется в зависимости от метода проведения опроса. В интернет-опросах он стабильно на третьем месте, в то время как в телефонных - лишь на седьмом.

Тем не менее рост популярности политического лидера заметен: в июне его средний рейтинг в RealClearPolitics составлял 2,2%. Всего за два месяца Рамасвами увеличил его почти в четыре раза.

СМИ объяснили такую тенденцию грамотной политической акцией и выгодным продвижением на телевидении и в интернете. Рамасвами финансирует кампанию практически полностью из своего бюджета и потратил на нее 1,8 миллионов долларов - это в разы меньше расходов его конкурентов.

Рейтинг Рамасвами и его шансы на победу Почти каждое появление Рамасвами на экранах привлекает к себе внимание. О нем много говорят и постоянно пишут. На первых дебатах внутри Республиканской партии, которые были 23 августа, бизнесмен был в эпицентре событий, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

В СМИ назвали его выступление грозным и воинственным: Рамасвами решительно вступал в полемику с другими политиками и не давал им вставить слово, а его тезисы вызывали бурные эмоции среди зрителей.

Он стал самым популярным политиком на дебатах по запросам пользователей в Google. Информацию о нем искали как во время политического мероприятия, так и после.

«Он был тем, о ком все говорили, и это само по себе победа», - писала газета The New York Times.

«Рамасвами не до конца понимает, куда влез. У него по-прежнему какая-то романтика: он приехал сыном эмигранта, а стал президентом. Это работать, скорее всего, не будет», - сказал собеседник «360».

Сейчас все серьезно говорят о тандеме Дональда Трампа и Вивека Рамасвами в роли вице-президента. Тем не менее, политолог выразил опасения о дальнейшей судьбе политического лидера. По его словам, речь может идти и о физическом устранении оппонентов.

Собеседник «360» объяснил, что у Вивека Рамасвами нет собственной команды. Даже если он потратит все деньги на избирательную кампанию, у него практически нет шансов. На Дональда Трампа тратят миллиарды долларов.

Кто такой Вивек Рамасвами - краткая биография Вивек Рамасвами родился 9 августа 1985 года в США в штате Огайо. Окончил Гарвардский колледж в 2007 году с отличием по направлению биологии в степени бакалавра. А уже в 2013 году получил докторскую степень в Йельской школе права.

Параллельно с учебой будущий политик работал инвестором в хедж-фонде. Как он сам потом рассказывал, к окончанию Йеля успел заработать несколько миллионов долларов. Это время стало толчком к его карьере бизнесмена.

Американский журнал Forbes включил будущего политика в рейтинги уже дважды. Его фамилия числилась в списке «30 до 30» в разделе «Финансы» в 2014 году. А еще он занял 24-е место в рейтинге самых богатых предпринимателей США в возрасте до 40 лет.

В августе журнал оценил состояние Рамасвами в 950 миллиона долларов - он вышел на вторую строчку по богатству среди кандидатов в президенты США от республиканцев. Активы Дональда Трампа, например, Forbes оценил в 2,5 миллиарда долларов.

Деятельность до политики В 2007 году Рамасвами стал соучредителем Campus Venture Network - технологической компании, которая поставляла программное обеспечение и сетевые ресурсы предпринимателям из университетов.

Позже, в 2009 году, компанию выкупил Фонд Юинга Мариона Кауфмана. В период с 2007 по 2014 годы миллионер был партнером и одним из управляющих портфелем биотехнологий фирмы в QVT Financial. После работы в качестве инвестиционного партнера основал биофармацевтическую компанию Roivant Sciences.

Покинув Roivant Sciences в 2021 году, бизнесмен стал соучредителем компании Strive Asset Management. Эта фирма выступала против концепции экологического, социального и корпоративного управления, что стало одной из ключевых идей будущего политика.

В 2022 году будущий политик подумывал об участии в выборах в сенат США в Огайо, но в итоге принял решение отказаться. Однако в конце февраля 2023 года в программе Такера Карлсона выдвинул свою кандидатуру на пост президента от Республиканской партии для участия в выборах 2024 года.

Ордуханян не исключил, что у претендента на должность президента может быть хорошее будущее. Однако сейчас на него ополчились все «либеральные псы»: нападки идут не только со стороны коллег, но и со стороны всех СМИ.

Рамасвами - человек мира, он понимает, что воевать Америке на украинской территории не за что. Такая позиция не устраивает многих, потому что очень большие деньги завязаны на событиях на Украине, отметил политолог.

Рамасвами - кандидат в президенты США Рамасвами предложил отменить закон, обязывающий президентов тратить все деньги, которые присваивает конгресс. Он выступил против движения за разнообразие, равенство и инклюзивность, а также против экологического, социального и корпоративного управления.

По данным Politico , политик вдохновился победой Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года, поэтому решил баллотироваться «с помощью предпринимательского духа, нестандартных идей и небольших ожиданий» в надежде создать «крупную аудиторию, которая приведет его к президентству».

Его позиция относительно русско-украинского конфликта получила широкую огласку. Миллионер высказался, что помощь Украине не должна быть приоритетом внешней политики Вашингтона, а страна должны подтолкнуть Европу к тому, чтобы та сама заботилась о себе. Претендент на должность президента также заметил, что поддержка Украины ослабляет США и играет на руку КНР.

«Если бы я был президентом прямо сейчас, я бы ограничил любое дальнейшее финансирование или поддержку Украины», - сказал он.

Америка не готова избрать Рамасвами на должность президента, выразил уверенность Ордуханян. Если это произойдет, его ждет та же участь, что и Трампа.

Тем не менее, американские политические лидеры, по словам политолога, будут использовать его, для улучшения отношений с Индией. Они сейчас почувствовали угрозу со стороны БРИКС.

«Я не желаю ему победы - желаю выжить. Сейчас слишком много поставлено на карту, чтобы просто так отдать на откуп 38-летнему претенденту», - подытожил политолог.