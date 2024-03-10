Наталья Орейро сыграет саму себя в российском фильме с Асмус и Охлобыстиным

Звезда сыграет роль в эпизоде с исполнением новогоднего желания главного героя. На фото в Instagram артистка показала версию ее сценария. Звезда будет играть саму себя.

Менеджеры знаменитости уже забронировали ей номер в одном из московских отелей. По предварительной информации, артистка прибудет в российскую столицу «со дня на день».

Певица будет сниматься на одной съемочной площадке с российскими актерами Иваном Охлобыстиным и Кристиной Асмус.

Ранее сербского актера с гражданством России Милоша Биковича лишили роли в новом сезоне американского сериала «Белый лотос». Телекомпания НВО поступила так под давлением критики в соцсетях. В третьем сезоне проекта артист должен был сыграть русского тренера по йоге.

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