По мнению доктора Гекче, радикалы в Сирии выступают в роли прокси-силы США, выполняя задачу по ослаблению тылов «Хезболлы». Он подчеркнул, что Алеппо является стратегически важным городом для этой организации, и контроль над ним выгоден Израилю.

Гекче также отметил, что США, избегая прямого военного участия в сирийском конфликте, используют радикальные группировки для достижения своих целей в регионе.

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на сирийские правительственные силы в западной части провинции Алеппо 27 ноября. Это стало первым крупным столкновением сторон в регионе за последние четыре года.

Уже через два дня исламисты заявили , что вошли в Алеппо. Они вывесили на окраинах турецкие флаги - при этом город не продержался и недели.