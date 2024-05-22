22 мая 2024, 18:41

«Настоящий ад». Пассажир Singapore Airlines — о попадании самолета в турбулентность

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Пассажир летевшего в Сингапур из Лондона самолета рейса Singapore Airlines Эндрю Дэвис сравнил с адом попадание борта в зону турбулентности. Его слова привел CNN.

По словам пассажира, ЧП произошло спустя 10 часов после начала полета. Люди спокойно завтракали, когда вдруг загорелась табличка с просьбой пристегнуть ремни.

«Мы последовали выполнению инструкции. Слава богу, что я сделал это, потому что потом начался настоящий ад», - пояснил он.

Самолет словно упал на землю, продолжил Дэвис. По салону летали чашки, тарелки, столовые приборы, одеяла, подушки и гаджеты.

«Рядом со мной пролетела чашка кофе, она врезалась в потолок», - добавил пассажир.

ЧП с самолетом Boeing 777-300ER авиакомпании Singapore Airlines произошло 21 мая на высоте почти 12 тысяч километров. В результате происшествия скончался 73-летний пассажир , у него случился сердечный приступ.

Самолеты Авиакомпании
22 мая 2024, 19:26
Армения обвинила две страны ОДКБ в подготовке войны в Нагорном Карабахе
Читайте нас в: Google Новости
В 2020 году минимум две страны ОДКБ принимали участие в подготовке войны в Нагорном Карабахе против Армении. Об этом заявил премьер-министр республики в ходе правительственного часа.

«В подготовке к 44-дневной войне 2020 года не с нашей стороны участвовали наши союзники. Я знаю как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас», - привело его слова РИА «Новости».

По версии Пашиняна, упомянутые им государства лишь имитировали помощь Армении. Он также заявил, что в 2020 году целью военных действий в Нагорном Карабахе была ликвидация независимости республики. Попытки, подчеркнул премьер, не прекратились и после 2020 года.

Нейтрализовать существующие угрозы, добавил Пашинян, поможет демилитаризация границы с Азербайджаном.

В составе ОДКБ сейчас находятся, кроме Армении, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. Какие именно страны готовили войну, армянский премьер не уточнил.

Армения Международные отношения Обострение в Нагорном Карабахе ОДКБ Азербайджан Никол Пашинян
22 мая 2024, 18:39
Литва объявила о денонсации соглашений с Россией и Белоруссией
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Правительство Литвы подготовило решение о денонсации двусторонних соглашений с Россией и Белоруссией о поощрении и защите инвестиций и торгово-экономических отношениях. Их заменят новыми международными договорами. Об этом сообщила Литовская национальная телерадиокомпания (LRT).

Министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис пояснил, что, несмотря на расторжение двусторонних соглашений, Литва сохранит официальные контакты с Россией и Белоруссией за счет многосторонних договоров. При этом он подчеркнул, что реального сотрудничества с соседними странами не ждет.

«Нам нужно политическое понимание того, что мы не ожидаем никакого сотрудничества с Россией, потому что сотрудничества не было в течение некоторого времени», - пояснил глава внешнеполитического ведомства.

По данным журналистов, литовский Минюст подготовил соглашение о денонсации соглашений с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейными и уголовным делам.

Минфин республики выступил за расторжение договора с Россией о двойном налогообложении доходов и капитала, а также о предотвращении налоговых нарушений. Речь идет о фактическом прекращении обмене информацией между профильными ведомствами двух стран.

Литва намерена сохранить двусторонние соглашения с Россией о правовом сотрудничестве и обмене осужденными. Альтернативы среди международных договоров для них нет, поэтому республика заинтересована в сохранении контактов.

Для денонсации ряда договоров потребуется одобрение депутатов, но для решения основной части достаточно постановления правительства.

На минувшей неделе Министерство иностранных дел Литвы вручило представителю российского посольства протест после включения республиканских чиновников в базу розыска МВД. В ведомстве подчеркнули, что рассматривают действия силовиков проявлением неуважения со стороны России.

Белоруссия Литва Международные отношения Россия
22 мая 2024, 18:06
Китай обвинили в планах поставить России летальные вооружения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Великобритания и США получили информацию, что Китай якобы намерен передать России предназначенные для украинского конфликта летальные вооружения. Об этом заявил глава британского Минобороны Грант Шэппс.

«Мы обеспокоены этим, так как в начале конфликта Китай стремился выглядеть стороной, которая сдерживает Россию», - сказал Шэппс на посвященной вопросам обороны и безопасности лондонской конференции, его процитировал ТАСС.

Шэппс отметил, что это обстоятельство будет значимым изменением ситуации на поле боя. По его мнению, несмотря на все усилия западных стран, на направлении противостояния России делается еще недостаточно.

«Демократический мир делает правильные вещи, но не с той скоростью и не в том масштабе, которых требует критический момент. Нужно увеличивать военные расходы и усиливать давление на Россию», - указал глава оборонного ведомства.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталонными. Он объявил о планах продолжать сотрудничество на основе равенства, доверия и справедливости.

США Великобритания Россия Оружие Китай
22 мая 2024, 18:03
Умер актер из фильмов про Годзиллу Акира Накао
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
На 82-м году жизни скончался японский актер и режиссер Акира Накао. Об этом сообщило издание Nikkan.

По информации журналистов, причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность. По словам знакомых, его уход стал неожиданностью, так как Накао был погружен в работу до последнего дня.

Меньше чем за год до своей смерти артист заявил, что привел все дела в порядок и даже спроектировал свою могилу.

Акира Накао родился 11 августа 1942 года. Он начал сниматься в кино с середины 60-х. Известность ему принесли роли в шести фильмах о Годзилле. В 2015 году актер получил токийскую премию за лучшую мужскую роль второго плана. Всего за его плечами было более 130 проектов.

Кино Режиссер Фильмы Актеры

Новости по теме