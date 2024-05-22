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По словам пассажира, ЧП произошло спустя 10 часов после начала полета. Люди спокойно завтракали, когда вдруг загорелась табличка с просьбой пристегнуть ремни.

«Мы последовали выполнению инструкции. Слава богу, что я сделал это, потому что потом начался настоящий ад», - пояснил он.

Самолет словно упал на землю, продолжил Дэвис. По салону летали чашки, тарелки, столовые приборы, одеяла, подушки и гаджеты.

«Рядом со мной пролетела чашка кофе, она врезалась в потолок», - добавил пассажир.

ЧП с самолетом Boeing 777-300ER авиакомпании Singapore Airlines произошло 21 мая на высоте почти 12 тысяч километров. В результате происшествия скончался 73-летний пассажир , у него случился сердечный приступ.