09 июня 2024, 00:03

«Настораживает». Маск обеспокоился возможным нападением на Россию

РИА «Новости»
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обеспокоился возможным нападением Запада на Россию. Об этом он написал в соцсети X.

Таким образом Маск отреагировал на слова экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами о том, что администрация президента Джо Байдена и двухпартийная «фракция поджигателей войны» выступают за «полномасштабное нападение» на Россию, прикрывая истинные цели якобы защитой Украины.

«Это очень настораживает», - написал миллиардер.

До этого американский лидер признал, что снятие запрета на нанесение ударов ВСУ западным оружием по России может привести к эскалации конфликта и втянуть Запад, в том числе и США, в войну. По его словам, это маловероятно, но теоретически все же может произойти.

Кроме того, Байден отметил, что Украине не разрешат бить американским оружием по Москве и Кремлю , а также на 322 километра вглубь России.

Ранее Маск заявил, что SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие попыткам глушения спутниковой связи Starlink со стороны России на Украине.

США Войны Россия Илон Маск
08 июня 2024, 23:13
«Хочу знать, что дети в безопасности». Немецкий депутат Петерсен переехала в Россию
РИА «Новости»
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Депутат парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен паереехала из ФРГ в Россию вместе с детьми. Об этом она рассказала газете Bild.

«Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой», - объяснила политик.

По словам Петерсен, она продолжит выполнять свои функции в качестве депутата.

В начале мая фракция АдГ в парламенте Гамбурга исключила Петерсен из своих рядов с формулировкой, что ее действия наносят вред партии. Это решение может быть связано с тем, что в марте политик посетила Россию в период проведения президентских выборов.

В апреле Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила партию «Альтернатива для Германии» в пророссийской пропаганде. Через несколько дней после этого в штаб-квартире АдГ в Ганновере прошли обыски.

Германия Дети Еврокомиссия Депутаты Россия
08 июня 2024, 23:04
Массовый сбой в работе Telegram затронул США и Европу
РИА «Новости»
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Сбои в работе мессенджера Telegram зафиксировали не только в России, но также в США и европейских странах. Об этом свидетельствовали данные сайта Downdetector.

Этот сайт отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Сбой в Telegram продлился больше часа.

На работу мессенджера жаловались не только российские пользователи, но и юзеры из Франции, Португалии, Чехии, Италии, Германии и других стран.

Как отметило агентство, с трудностями с доступом к мессенджеру также столкнулся их корреспондент в Вашингтоне.

Ранее Downdetector сообщил, что сбои в работе Telegram зафиксировали в Москве , Санкт-Петербурге, Ижевске, Липецке, Таганроге и Алтайском крае.

За последние три месяца это уже шестой такой массовый сбор в его работе. Тогда возникли проблемы с доступом у жителей российской столицы, Санкт-Петербурга и Минска.

До этого сбои фиксировали 27 февраля и 12 марта , причем, как отмечал депутат Госдумы Антон Ткачев, тогда это могло быть связано с проверкой РКН.

Мессенджеры США Европа Россия
08 июня 2024, 23:02
Слушания по делу отрицающей Холокост бабушки прошли в ФРГ
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Активистку Урсулу Хавербек в 2015 году приговорили к 10 месяцам тюремного заключения после слов о том, что Освенцим был «рабочим лагерем». Женщина подала в суд апелляцию, первое слушание по которой прошло 8 июня, сообщила газета Bild.

Хавербек многократно отрицала факт массового геноцида в Освенциме.

В зал заседания суда 95-летняя женщина находилась в инвалидной коляске. Сначала она сказала, что не отрицала Холокост, а «лишь задавала вопросы». Однако судья уточнил у Хавербек, какого мнения она придерживается об Освенциме сейчас.

«Я подтверждаю это!» - сказала немка.

Авторы издания напомнили, что за плечами у Урсулы Хавербек ряд тюремных сроков. Последний из них длился два с половиной года.

Ранее полицейские задержали туристку из Нидерландов у ворот бывшего немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Она демонстрировала жесты гитлеровского приветствия.

Суд Женщины Холокост Освенцим
08 июня 2024, 22:00
Пропавшую женщину нашли в брюхе питона
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Пропавшую женщину нашли в брюхе огромного питона в Индонезии. Жуткую историю описала газета Daily Mail.

По информации издания, 6 июня 50-летняя мать четверых детей Фарида пошла через лес на местный рынок, а вечером не вернулась домой. Муж пропавшей вместе с соседями отправился на поиски женщины.

Уже на следующий день местные жители обнаружил в лесу шестиметрового питона с огромным брюхом. Змее вскрыли живот и обнаружили в нем тело пропавшей Фариды. Так как процесс пищеварения у питонов долгий, труп женщины выглядел практически неповрежденным.

По данным Daily Mail, последний задокументированный случай, когда питон съел человека, произошел в Индонезии в 2022 году.

Повстречать диких змей можно не только в Индонезии, но и в Москве. В среду, 5 июня, большую желтую змею обнаружили в центре столицы, во дворе одного из домов в Малом Трехсвятительском переулке. Рептилия спала, а местные жители вызвали спасателей.

В мае сбежавший у владельцев удав вылез из унитаз а в другой квартире и перепугал жильцов.

Суд Женщины Холокост Освенцим

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