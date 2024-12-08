«Настало его время действовать». Трамп призвал Путина начать переговоры
Президенту Владимиру Путину следует начать действовать, чтобы урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Он добавил, что в проведении переговоров России и Украины может помочь китайская сторона.
«Я знаю Владимира [Путина] хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» - подчеркнул Трамп.
Ранее он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился пойти на сделку с Россией, чтобы остановить конфликт.
Политолог-американист Константин Блохин призвал дождаться прихода Трампа к власти и реальных политических шагов с его стороны. Эксперт объяснил, что ключевым вопросом являются условия , на которых стороны согласятся совершить сделку. Он также усомнился в том, что Украина действительно хочет проводить переговоры.