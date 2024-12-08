08 декабря 2024, 13:51

«Настало его время действовать». Трамп призвал Путина начать переговоры

РИА «Новости»
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Президенту Владимиру Путину следует начать действовать, чтобы урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что в проведении переговоров России и Украины может помочь китайская сторона.

«Я знаю Владимира [Путина] хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» - подчеркнул Трамп.

Ранее он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился пойти на сделку с Россией, чтобы остановить конфликт.

Политолог-американист Константин Блохин призвал дождаться прихода Трампа к власти и реальных политических шагов с его стороны. Эксперт объяснил, что ключевым вопросом являются условия , на которых стороны согласятся совершить сделку. Он также усомнился в том, что Украина действительно хочет проводить переговоры.

Дональд Трамп Переговоры Владимир Путин
08 декабря 2024, 13:57
Стало известно о попытках Асада договориться с мятежниками
Global Look Press
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Президент Сирии Башар Асад пытался договориться с представителями вооруженных оппозиционных формирований о транзите власти. Об этом сообщил Bild.

По информации источника, 7 декабря в Дохе прошли переговоры об отставке Башара Асада и его перелете в Россию. Предполагалось, что боевые действия в Сирии должны были прекратиться после передачи власти, власть - перейти к переходному правительству, а затем к мятежникам.

Основной правящей силой в республике могла стать не исламистская «Хайят Тахрир аш-Шам»*, а протурецкая «Сирийская национальная армия». Однако реализовать план на переговорах не удалось, местоположение Асада в данный момент неизвестно.

Ранее западные СМИ допустили, что Асад мог погибнуть в результате крушения самолета Ил-76 в районе города Хомс. В воскресенье сирийские боевики взяли под свой контроль столицу страны - Дамаск.

*«Хайят Тахрир аш-Шам», ХТШ - террористическая группировка, запрещена в России.

Сирия Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 12:25
США сохранят военное присутствие в Сирии
U.S. Department of Defense
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США намерены сохранить военное присутствие в восточной части Сирии. Об этом агентству Reuters сообщил представитель Пентагона Даниэль Шапиро.

Он призвал все стороны конфликта в регионе соблюдать международные нормы и защитить гражданское население.

«США продолжат поддерживать военное присутствие на востоке Сирии. Оно направлено на обеспечение военного поражения Исламского государства*. Мы призываем все противоборствующие стороны на территории Сирии защитить гражданское население, работать над заключением инклюзивного политического урегулирования и уважать международные нормы», - сказал Шапиро.

США Сирия Военные Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 12:03
Западные СМИ допустили гибель Асада в авиакатастрофе
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Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Об этом агентству Reuters сообщили сирийские источники.

По их информации, это могло произойти после вылета правительственного борта из Дамаска. По данным сервиса Flightradar24 , самолет неожиданно исчез с радаров, один из собеседников не исключил, что его могли сбить.

Самолет Ил-76 авиакомпании Syrian Air появился на радарах около 02:00 по местному времени, но спустя 40 минут исчез рядом с городом Хомс на высоте 495 метров над уровнем моря, его местоположение неизвестно.

При этом борт якобы следовал с очень низкой скоростью - порядка 100 километров в час, на которой он лететь не может из-за технологических ограничений.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее сообщил, что в последний раз общался с Асадом 7 декабря и с тех пор его не видел.

Сирия Дамаск Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 10:37
Внутреннее предательство. Почему рухнул режим Асада
Global Look Press
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Внутри сирийского руководства существовали различные структуры, которые ждали падения режима президента Башара Асада. Об этом 360.ru заявил военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

«Внутри сама власть была разделена. Внутри Сирии существовали различные противоборствующие структуры, которые ждали момента падения режима и договаривались с теми, кто будет наступать», - отметил он.

По словам аналитика, Асад не занимался должным образом внутренними проблемами в стране, поэтому ситуацией воспользовалась оппозиция.

«Я считаю, что было обширное внутреннее предательство Башара Асада. <…> Сам режим Башара Асада ничего не сделал для того, чтобы защитить народ и государство», - подчеркнул Михайлов.

Он добавил, что российские базы в Сирии, скорее всего, останутся.

«Я думаю, что и с теми, кто придет к власти в Сирии, мы договоримся и сирийские военные базы Российской Федерации будут на месте. Либо же договоримся о каком-то выводе, но, думаю, вряд ли это произойдет», - рассказал Михайлов.

Ранее прорвавшиеся в Дамаск боевики заявили о свержении режима Башара Асада. Они подчеркнули, что установили контроль над страной и выпустили заключенных из тюрем.

Сирия Россия Наступление боевиков на севере Сирии

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