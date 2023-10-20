Наследники Берлускони решили уничтожить большую часть его коллекции картин

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В материале сказано, что работы не ценны сами по себе, а на их содержание уходит слишком много денег - 800 тысяч евро (около 82 миллионов рублей) в год. По словам бывшего функционера Министерства культуры страны, арт-критика Берлускони Витторио Сгарби постоянные покупки экс-премьера стали обсессией после появления у политика бессонницы. С этим утверждением согласился эксперт Лукас Вианини.

«Это было в 2018 году, когда телефонный оператор сообщил мне, что звонил Берлускони во время ночного телеаукциона», - заявил Вианини.

В итоге большинство из 25 тысяч картин Берлускони купил на ночных телеканалах, похожих на известный «Магазин на диване». Коллекция стала затратной для наследников экс-премьера и они собираются уничтожить ее. Однако самые ценные работы решили все-таки оставить.

«Я не знаю, началось ли уже уничтожение. <…> Но, по крайней мере, на художественном уровне, это не было бы преступлением», - сказал Витторио Сгарби.

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