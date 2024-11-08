«Наслаждался моментом». Речь Путина на «Валдае» вызвала резонанс в западных СМИ
Выступление президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» вызвало бурную реакцию в десятках зарубежных СМИ. Журналист ABC News Иэн Пэннэл назвал речь российского лидера бодрой.
По его словам, Путин «наслаждался моментом» и уверенно отвечал на вопросы аудитории.
Многие издания привели слова президента о победе Дональда Трампа на выборах в США. Издание The Associated Press процитировало Путина, говорящего о том, что Трамп мужественно вел себя после покушения. Также внимание журналистов привлекло заявление, что Россия готова вести с Соединенными Штатами диалог по Украине, но ждет «конкретных политических шагов».
Британская газета Daily Mail отметила тезис Путина о наступлении «нового мирового порядка», который формируется «прямо на наших глазах».
Президент выступил на пленарном заседании клуба «Валдай» в четверг, 7 ноября.
Диалог Путина с участниками дискуссии длился четыре часа и семь минут.