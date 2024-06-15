«Насладились зрелищем». Заход кораблей РФ в Гавану стал большим событием для ее жителей

«Мои дети никогда не видели подводную лодку, как и я, и такой большой буксир, и мы не могли упустить возможность приехать сюда и насладиться этим морским зрелищем», - рассказал агентству местный житель Габриэль Сонейра.

На борт пускают посетителей. Собеседник издания признался, что хочет попасть на фрегат и увидеть вблизи российских моряков.

В среду, 12 июня, в порт Гаваны прибыли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подлодка «Казань», спасательный буксир ВМФ России «Николай Чикер» и танкер-снабженец «Академик Пашин». В США не исключили , что этот визит - ответ России на американские угрозы разместить у ее границ ракеты или на разрешение Украине применять оружие Соединенных Штатов для ударов вглубь РФ.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что появление российских кораблей на Кубе, менее чем в 100 километрах от берегов Флориды, - следствие слабости действующего американского лидера Джо Байдена, писали «Известия».