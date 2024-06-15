«Насладились зрелищем». Заход кораблей РФ в Гавану стал большим событием для ее жителей
Жители Гаваны собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы понаблюдать за заходом российских кораблей. Это стало народным зрелищем, написало РИА «Новости».
«Мои дети никогда не видели подводную лодку, как и я, и такой большой буксир, и мы не могли упустить возможность приехать сюда и насладиться этим морским зрелищем», - рассказал агентству местный житель Габриэль Сонейра.
На борт пускают посетителей. Собеседник издания признался, что хочет попасть на фрегат и увидеть вблизи российских моряков.
В среду, 12 июня, в порт Гаваны прибыли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подлодка «Казань», спасательный буксир ВМФ России «Николай Чикер» и танкер-снабженец «Академик Пашин». В США не исключили , что этот визит - ответ России на американские угрозы разместить у ее границ ракеты или на разрешение Украине применять оружие Соединенных Штатов для ударов вглубь РФ.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что появление российских кораблей на Кубе, менее чем в 100 километрах от берегов Флориды, - следствие слабости действующего американского лидера Джо Байдена, писали «Известия».