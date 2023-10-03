Нашествие пиратов началось в одном из штатов США

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«Жители и местная муниципальная комиссия заявили, что „пираты“ являются частью разразившегося в Окленде кризиса с бездомными, который затронул водные пути», - пояснили журналисты.

Грабежи бездомные совершают на краденых или заброшенных лодках. Они плывут за добычей в устье реки Окленд-Аламеда, где насчитывается более трех тысяч причалов.

Нашествие «пиратов» началось летом. Многим жителям залива пришлось отбиваться от грабителей, применяя физическую силу. Как отметил бывший капитан местного порта Брок де Лапп, уровень преступности в этом районе стал «поистине невыносимым».

Комиссия по охране и развитию залива Сан-Франциско провела заседание. На нем одна из местных жительниц заявила, что слышала крики о помощи в ночное время. По ее словам, она увидела напуганного мужчину, на которого напали «пираты». Пострадавший был на дрейфующем паруснике.