Нашествие комаров сорвало вылет самолета
Рой комаров атаковал пассажиров самолета, который должен был лететь из Гвадалахары в Мехико. Из-за нашествия насекомых вылет пришлось перенести на несколько часов.
Комаров в салоне самолета было так много, что бортпроводники использовали против них антимоскитные спреи. После этого салон авиалайнера пришлось проветривать, сообщила газета New York Post.
Ранее стало известно, что нашествие клопов во Франции угрожает другим странам Европы. К такому выводу пришли эстонские журналисты портала ERR. По словам специалистов, во Франции резко возросла популяция постельных клопов. Эти насекомые любят тепло, поэтому чаще всего селятся в жилых домах. Вывести их очень сложно, потому что яд не действует на яйца. В связи с нашествием насекомых жители соседней Бельгии стали чаще проводить санитарную обработку жилья. Например, в городе Льеже рост обращений в санитарные компании поднялся на 30%.