Нашествие клопов во Франции испугало эстонцев

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Журналисты отметили, что Париж сейчас переживает нашествие клопов. Паразитов, как указывается, можно встретить во французской столице «как в метро, ​​так и в больницах».

«Поскольку люди много путешествуют, проблема постельных клопов может распространиться и на другие европейские страны», - выразили уверенность авторы материала.

Пока неизвестны причины, по которым популяция клопов резко возросла, уточнили авторы статьи. Энтомолог из Тартуского университета Мати Мартин объяснил, что постельные клопы родом из Средиземноморья. Эти насекомые любят тепло, поэтому жилые дома для них являются подходящей средой обитания.

Специалист предположил, что одна из возможных причин такого количества постельных клопов может быть связана с появлением новой мутации, которая повышает их активность. Также способствовать распространению этих насекомых могло то, что люди стали больше путешествовать.

Избавиться же от постельных клопов очень сложно даже при помощи специальных средств. Дело в том, что яд не действует на яйца, объяснил Мартин.

После массовой борьбы с постельными клопами во Франции жители Бельгии стали чаще проводить санитарную обработку жилья от насекомых. К примеру, в городе Льеже рост обращений в санитарные компании поднялся на 30%.