17 января 2025, 10:48

Население Китая за год сократилось почти на полтора миллиона человек

«ВКонтакте»
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Численность населения Китая к концу 2024 года стала на 1,39 миллиона меньше, чем в 2023-м. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного статистического бюро (ГСУ) КНР.

«Население Китая на конец 2024 года составило 1 миллиард 408 миллионов 280 тысяч человек (включает жителей 31 провинции, автономных районов, городов центрального подчинения, не включает жителей Гонконга, Макао и Тайваня и иностранцев), что на 1,39 миллиона меньше по сравнению с концом 2023 года», - рассказали в ведомстве.

Китайское ГСУ заявило, что за прошлый год в стране родилось более девяти с половиной миллионов человек, а умерли 10,93 миллиона граждан. Численность мужского населения в государстве оценивается в 719,09 миллионов человек, а женского - 689,19 миллионов человек.

Это уже третий год, когда население Китая сокращается. Впервые за 60 лет численность населения в стране уменьшилась в 2022 году. Тогда в КНР стало на 850 тысяч граждан меньше. На следующий год, в 2023-м, этот показатель снизился еще на 2,08 миллиона человек.

По данным о соотношении полов, на каждые 100 женщин приходится примерно 105 мужчин. На фоне проблем с демографией в КНР китайским мужчинам предложили искать себе жен в других странах , в том числе в России.

Ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС Андрей Коротаев считает, что Россия со своей стороны не заинтересована в подобных трансграничных браках , поэтому китайской стороне не стоит рассчитывать на какое-то содействие подобным программам.

Китай
17 января 2025, 07:20
Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» совершена по наводке США
РИА «Новости»
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У  России есть все основания считать, что Украина совершила атаку на газопровод «Турецкий поток» по наводке США и Великобритании, заинтересованных в подсаживании Евросоюза на дорогой американский сжиженный природный газ. Об этом заседании Совбеза ООН по Украине заявил постоянный представитель России в организации Василий Небензя.

«Именно Великобритания и США препятствуют запуску международного объективного расследования терактов в отношении „Северных потоков“», - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что ВСУ 11 января попытались дронами атаковать станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку» с целью остановить поставки энергоносителя в европейские страны.

МИД России в четверг раскритиковал реакцию Евросоюза на удары ВСУ по «Турецкому потоку».

США Газ Евросоюз
17 января 2025, 05:39
Трампу предрекли нешуточную борьбу за Голливуд
РИА «Новости»
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Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предрек избранному президенту США Дональду Трампу серьезную «борьбу за душу Америки». Так в своем Telegram-канале сенатор прокомментировал сообщение политика о потенциальных спецпосланниках в Голливуде.

Трамп выбрал на эти кандидатуры популярных и авторитетных актеров , известных своими консервативными взглядами. Речь идет о Меле Гибсоне, Джоне Войте и Сильвестре Сталлоне, которых избранный президент назвал своими «глазами и ушами».

«Решение Трампа поставит на уши весь Голливуд, привыкший к эксцессам и безнаказанности», - считает Пушков.

Сенатор напомнил, что эти актеры не были замечены на скандальных вечеринках рэпера Пи Дидди, а Гибсона вообще негласно травили из-за его взглядов. Пушков пояснил, что Голливуд считается главной площадкой формирования ценностей современной Америки и Трамп это осознает. Только вот ему предстоит нешуточная борьба за Голливуд.

Ранее пользователи Reddit предположили, что в охватившем Лос-Анджелес пожаре сгорят все улики по делу Пи Дидди, причем заподозрили, что это его рук дело.

США Белый дом в США Вашингтон Голливуд Дональд Трамп Актеры Пи Дидди Скандал с Пи Дидди
17 января 2025, 02:50
Мелания Трамп припомнила старые обиды после отказа Мишель Обамы приехать на инаугурацию
РИА «Новости»
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Будущая первая леди США Мелания Трамп припомнила жене бывшего президента Барака Обамы Мишель, что в 2017 году она мешала семье республиканца обосноваться в Белом доме. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Обама отказалась от приглашения на инаугурацию Дональда Трампа 20 января. Это возмутило жену избранного президента. Она вспомнила, как в первый срок его правления семья бывшего президента не поделилась некой информацией для переезда в резиденцию.

«На этот раз у меня есть все. В этот раз будет совсем другой переход. <…> Уже упаковала и выбрала мебель, которую нужно будет завезти», - сказала Трамп.

По информации журналистов, отношения семей испортились давно. Особенно сильно враждуют жены политиков.

На инаугурацию Трампа приедет генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу. Будущий президент хотел предотвратить блокировку его платформы в США.

США Белый дом в США Дональд Трамп Мишель Обама
17 января 2025, 00:48
В США полицейского обвинили в торговле русской женой
Freepik
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Полицейского в отставке Энтони Уильямса обвинили в торговле собственной женой-россиянкой Катериной Шашолкой. Об этом сообщило издание Independent.

В 2022 году молодожены Энтони Уильямс и Катерина Шашолка летели из города Финикс в Майами. Один из пассажиров обратил внимание на пару. Он предположил, что 63-летний Уильямс силой удерживает 34-летнюю женщину.

Мужчина поделился своими подозрениями с членами экипажа. Они сообщили правоохранительным органам, что афроамериканец торгует своей собственной женой.

Когда самолет приземлился в аэропорту, Уильямса арестовали и посадили в тюрьму. Затем молодожен допросили в департаменте Майами-Дейд. Не найдя доказательств преступления, пару отпустили. Супруги подали жалобу на сайте авиакомпании, но ответа до сих пор не получили.

Ранее в Оренбурга задержали мужчину при попытке продать сына за 1,5 миллиона рублей.

США Женщины Торговля Самолеты Мужчины

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