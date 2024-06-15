15 июня 2024, 05:39

НАСА придется спасать экипаж на космическом корабле Starliner

Freepik
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НАСА, возможно, начнет операцию по спасению экипажа космического корабля Starliner. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации журналистов, после отделения от ракеты-носителя НАСА заметило, что в капсуле есть утечка гелия. Также в ходе полета отказали четыре двигателя. Специалисты боятся, что экипаж Starliner застрянет на МКС, пока его не спасут.

«НАСА может быть вынуждено начать спасательную операцию, что станет крайне неприятным ударом для компании Boeing, которая столкнулась со множеством проблем, связанных с ее коммерческими самолетами», - написали журналисты.

Профессор из университета Южной Калифорнии Майк Грунтман выразил сожаление, что у Starliner начались трудности. Он назвал Boeing одной из самых хороших аэрокосмических и оборонных компаний. То, что возникли проблемы - это национальная трагедия, по его словам.

Ранее появились слухи о происшествии на станции НАСА. В управлении объяснились - часть переговоров агентства по отработке сценария внештатной ситуации случайно оказалась в прямом эфире. Из-за этого произошло недопонимание.

МКС Корабли Самолеты Переговоры Boeing
15 июня 2024, 03:16
Действующего президента ЮАР переизбрали на новый срок
Unsplash
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Действующего президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу переизбрали на новый срок. Об этом сообщил новостной портал News 24.

Кандидатуру Рамафосы поддержали 283 члена Национальной ассамблеи. Его соперник, лидер партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема, получил лишь 44 голоса в свою поддержку.

Президентский срок в Южно-африканской республике составляет пять лет.

В конце мая в стране прошли выборы в Нацассамблею, в ходе которых партия Рамафосы «Африканский национальный конгресс» победила, получив 40,2% голосов.

Раннее посол южноафриканского государства в Москве Мзувукиле Макетука заявил , что власти ЮАР заинтересованы в развитии отношений с Россией, в частности, в финансовом и банковском секторах.

Африка Выборы
15 июня 2024, 02:38
Антонов рассказал об унижении граждан России со стороны американских служб
РИА «Новости»
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Американские спецслужбы несколько раз бесцеремонно обыскивали россиян, унижая их. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов в беседе с РИА «Новости».

«Проводили бесцеремонные обыски, подвергая людей унижениям. Количество допросов не перечислить», - сказал он.

По словам дипломата, если российские граждане приходят в посольство РФ в Америке, то сотрудники диппредставительства начинают устраивать допросы. Они спрашивают у россиян о причине визита в дипмиссию и указаниях посла.

Антонов признался, что спецслужбам США никогда не нравилась активность посольства РФ по поддержанию связей и оказанию содействия соотечественникам, которые оказались в Штатах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о деградации правовых институтов. По ее словам, дискриминация российских граждан стала нормой для ряда европейских стран.

США Россия
15 июня 2024, 02:03
Германия помешала ввести новые санкции против России
РИА «Новости»
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Страны ЕС не смогли договориться о 14-м пакете антироссийских санкций из-за несогласия Германии по поводу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение ограничений. Об этом сообщило агентство Reuters, сославших на неназванных дипломатов из Евросоюза.

Страны ЕС не смогли договориться о 14-м пакете антироссийских санкций из-за несогласия Германии по поводу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение ограничений. Об этом сообщило агентство Reuters , сославших на неназванных дипломатов из Евросоюза.

По их данным, ФРГ несогласна, потому что положение об ответственности дочерних компаний и партнеров в третьих странах повлияет на ее промышленность.

Журналисты выяснили, что постоянные представители стран ЕС должны были договориться о санкциях вечером 14 июня. В последний момент тему антироссийских ограничений сняли с обсуждения. Следующую подобную встречу назначили на 19 июня.

Ранее в пресс-службе Государственного департамента США заявили, что новые санкции ввели против российских производителей энергоносителей. Ограничения связаны с проектом «Арктик СПГ-2».

Германия США Санкции Россия Евросоюз Промышленность
15 июня 2024, 01:36
Кейт Миддлтон поделилась, как проходит ее лечение рака
Global Look Press
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Жена принца Уильяма принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила об успехах в борьбе с опухолью. О своем состоянии она рассказала в соцсети X.

«Я добиваюсь значительного прогресса, но как у любого человека, проходящего через химиотерапию, у меня бывают и хорошие, и плохие дни», - написала Миддлтон.

Принцесса отметила, что хочет приехать на парад, приуроченный ко дню рождению короля Карла III, и присоединиться к некоторым другим летним мероприятиям.

Ранее появилась информация, что после химиотерапии самочувствие Кейт Миддлтон ухудшилось. Однако потом принцессе стало лучше. Журналисты выразили стопроцентную уверенность, что она вернется к своим королевским обязанностям, как только получит разрешение от врачей.

Врачи Королевская семья Британии Рак Онкология Принц Уильям

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