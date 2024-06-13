НАСА объяснило слухи о внештатной ситуации на МКС

«На борту МКС нет никакой чрезвычайной ситуации. Примерно в 17:28 по времени центральной части США (01:28 четверга по московскому времени) в прямой эфир НАСА попало аудио наземного симуляционного канала на земле», - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что в это время все члены экипажа спали, они здоровы и в безопасности. На земле отрабатывали сценарий недомогания у одного из членов экипажа при прохождении декомпрессии.

В начале июня в США впервые запустили космический корабль Starliner с экипажем. Астронавты проверят возможность ручного управления кораблем при стыковке с МКС и маневрировании во время обратного путешествия на Землю.