13 июня 2024, 05:04

НАСА объяснило слухи о внештатной ситуации на МКС

Роскосмос
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Часть переговоров НАСА по отработке сценария внештатной ситуации на борту МКС случайно попала в прямой эфир. Из-за этого возникли слухи о ЧП на станции, пояснил РИА «Новости» представитель НАСА.

«На борту МКС нет никакой чрезвычайной ситуации. Примерно в 17:28 по времени центральной части США (01:28 четверга по московскому времени) в прямой эфир НАСА попало аудио наземного симуляционного канала на земле», - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что в это время все члены экипажа спали, они здоровы и в безопасности. На земле отрабатывали сценарий недомогания у одного из членов экипажа при прохождении декомпрессии.

В начале июня в США впервые запустили космический корабль Starliner с экипажем. Астронавты проверят возможность ручного управления кораблем при стыковке с МКС и маневрировании во время обратного путешествия на Землю.

США МКС Корабли Переговоры NASA
13 июня 2024, 04:50
Власти Польши ввели буферную зону на границе с Белоруссией
Freepik
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Польша ввела буферную зону на белорусской границе. Об этом сообщила телекомпания Polsat, сославшись на подписанный министром внутренних дел страны Томашем Семоняком указ.

Польша ввела буферную зону на белорусской границе. Об этом сообщила телекомпания Polsat , сославшись на подписанный министром внутренних дел страны Томашем Семоняком указ.

Ограничение на пребывание на границе начало действовать 13 июля и закончится через 90 дней. Протяженность буферной зоны составила 60 километров вдоль границы. Как отметили в МВД, она не задевает населенные пункты и пешеходные маршруты.

Запрет ввели из-за жалоб пограничников из Польши на агрессивное поведение мигрантов на границе. В военных бросаются камнями и палками. Еще 6 июня стало известно о смерти польского военнослужащего , на которого напал белорусский мигрант. Происшествие случилось в конце мая, нелегал из Белоруссии пытался незаконно перебраться в соседнюю страну. Когда польский пограничник начал его останавливать, то получил удар ножом.

Белоруссия Мигранты Военные Запреты Польша Мигранты на границе Польши и Белоруссии
13 июня 2024, 04:41
Саудовский наследный принц не поедет на саммит G7 в Италию
РИА «Новости»
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Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд не поедет в Италию для участия в саммите G7. Об этом сообщило саудовское информационное агентство SPA.

Саудовский принц направил благодарственную телеграмму премьер-министру Италии Джордже Мелони, в которой выразил сожаление, что не сможет принять ее приглашение на саммит «Большой семерки».

«Телеграмма включала сожаление Его Королевского Высочества в связи с тем, что он не может принять участие из-за обязательств, связанных с наблюдением за работами в сезон хаджа», - утонили в агентстве.

Лидеры G7 под председательством Италии встретятся 13–15 июня.

Страны G7 придумали способ передачи Украине доходов от замороженных российских активов. На саммите в Италии обсудят создание фонда , который будет финансироваться за счет доходов от активов РФ.

G7 Саммиты Италия Саудовская Аравия
13 июня 2024, 04:31
Хуситы повредили греческое судно, плывшее из России
Pixabay
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Военные США заявили, что правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» атаковало греческое торговое судно, следовавшее из России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сводку Центрального командования вооруженных сил (CENTCOM) США.

«Один безэкипажный надводный аппарат поддерживаемых Ираном хуситов поразил в Красном море торговое судно Tutor, находящееся в греческой собственности и управлении, шедшее под флагом Либерии», - заявили в CENTCOM.

В публикации отметили, что последним местом швартовки судна была Россия. В ходе атаки оно получило повреждения. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее боевики йеменского движения «Ансар Аллах» ударили ракетами по двум грузовым кораблям в Аденском заливе. Судна повредились, но все равно дальше поплыли по курсу.

США Корабли Россия
13 июня 2024, 04:25
Россия пригрозила США «решительным ответом» на новые санкции
РИА «Новости»
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Россия готова ответить на навязываемую Соединенными Штатами конфронтацию. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Таким образом дипломат прокомментировал введенные накануне американским Министерством финансов очередные санкции, которые Антонов назвал поздравлением российскому народу со стороны властей США в День России.

«На навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ», - заявил дипломат в посольстве в Вашингтоне на мероприятии по случаю Дня России.

Так же глава дипмиссии предостерег США от попыток самостоятельного решения глобальных проблем на фоне роста таких угроз, как терроризм, распространение оружия массового поражения, киберпреступность и массовые эпидемии.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа новые американские санкции - включение Минфином США в черный список порядка 30 российских физических лиц и более 200 структур.

Россия готова ответить на навязываемую Соединенными Штатами конфронтацию. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

США Международные отношения Санкции Россия

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