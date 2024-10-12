NASA назвало дату приводнения Crew Dragon с россиянином на борту

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Российский космонавт Александр Гребенкин вернется с орбиты на Землю вместе с экипажем Crew Dragon 14 октября. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ).

В ведомстве отметили, что на 13 октября запланировали отстыковку корабля от Международной космической станции. Самое ранее время приводнения, в зависимости от погодных условий, запланировано на 15:38 по времени Восточного побережья США 14 октября.

Вместе с Гребенкиным на землю после семимесячной экспедиции вернутся астронавты NASA Жанетт Эппс, Майкл Барратт и Мэтью Доминик.

Изначально отстыковку корабля Crew Dragon от МКС планировали на 10 октября. Она была связана с погодными условиями.

Ранее в NASA рассказали о судьбе перекрестных полетов с Россией. Миссии двух стран продолжатся.