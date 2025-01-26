«Нас не обмануть»: Медведев рассказал о первой неделе «второго пришествия» Трампа

«В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть», - написал политик.

Зампред Совбеза сопроводил комментарий смеющимся смайликом.

Он прикрепил к посту фотографию с саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 2017 года. Согласно традиции, участники мероприятия обмениваются рукопожатиями, скрестив руки. Но Медведев просто взял за руки тех, кто стоял рядом. Трамп тоже не сразу понял, как именно надо скрестить руки, и попал в кадр с удивленным лицом.

Ранее Медведев оценил идеи американского лидера о присоединении Гренландии и Канады. По мнению политика, они кажутся прожектерскими. Трамп начал свой второй срок на посту президента «нескучно», подчеркнул зампред Совбеза.