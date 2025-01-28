Нарышкин заявил о провале антироссийских санкций Запада

Глава СВР отметил, что страны Запада начали агрессивную экономическую политику против России задолго до начала специальной военной операции. Они стремились добиться стратегического поражения и изоляции России, но не смогли реализовать этот план.

«Даже самые рьяные лоббисты так называемой санкционной политики, а по сути мер экономической агрессии против нашей страны, признают, что российская экономика адаптировалась к новым условиям и стабильно развивается», - сказал Нарышкин.

Ранее агентство Reuters сообщило, что страны ЕС продлили антироссийские санкции.

Позже министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил, что председатель Евросоюза - Польша - хочет ввести 16-й пакет антироссийских санкций. При этом правительство Венгрии намерено высказаться против любых ограничений в энергетической сфере.