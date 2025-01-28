28 января 2025, 10:39

Нарышкин заявил о провале антироссийских санкций Запада

РИА «Новости»
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Российская экономика смогла адаптироваться к западным санкциям и успешно развивается в новых условиях. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Глава СВР отметил, что страны Запада начали агрессивную экономическую политику против России задолго до начала специальной военной операции. Они стремились добиться стратегического поражения и изоляции России, но не смогли реализовать этот план.

«Даже самые рьяные лоббисты так называемой санкционной политики, а по сути мер экономической агрессии против нашей страны, признают, что российская экономика адаптировалась к новым условиям и стабильно развивается», - сказал Нарышкин.

Ранее агентство Reuters сообщило, что страны ЕС продлили антироссийские санкции.

Позже министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил, что председатель Евросоюза - Польша - хочет ввести 16-й пакет антироссийских санкций. При этом правительство Венгрии намерено высказаться против любых ограничений в энергетической сфере.

Санкции Россия Запад Экономика
28 января 2025, 19:06
Ватикан заявил об угрозах искусственного интеллекта
Unsplash
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Ватикан опасается обожествления искусственного интеллекта, ведь созданный человеком разум должен исключительно служить на благо, а не подменять его. Об этом сообщили в новом богословском документе дикастерий доктрины веры, культуры и образования Antiqua et nova.

«Притязание на замену Бога собственным творением - идолопоклонство. ИИ не может обожествляться, и ему нельзя поклоняться, поскольку есть риск, что человек может стать рабом своего собственного изобретения», - отметили в тексте.

В материале добавили, что ИИ необходимо использовать только как дополнительный инструмент человеческого интеллекта.

В одобренном папой римским документе указали на этическую проблему - основные мощности ИИ находятся «в руках нескольких влиятельных компаний», поэтому они могут воспользоваться искусственным интеллектом для манипуляций в корыстных интересах.

В дикастерии также добавили, что ИИ способен приносить благо, но нужно учитывать, что подобный интеллект может стать источником оружия.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о создании мегакорпорации Stargate , которая должна будет обеспечить развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. По его словам, разработка превзойдет китайский чат-бот DeepSeek.

Искусственный интеллект Папа римский Ватикан
28 января 2025, 18:56
В Дании заявили, что Трамп не получит Гренландию
Unsplash
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Президент США Дональд Трамп не получит Гренландию. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лкке Расмуссен, его слова привел портал Ekstra Bladet.

«Гренландию Трамп не получит. Гренландия - это есть Гренландия. Жители Гренландии - народ, в том числе с точки зрения международного права, защищенный уставом ООН и международным законодательством», - сказал он.

Расмуссен подчеркнул, что только жители острова в конечном счете должны решать его судьбу.

Президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность заявлял, что Гренландия должна стать частью государства. Он отмечал ее стратегическую важность для защиты «свободного мира» и национальной безопасности, в том числе от России и Китая.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В настоящее время остров остается частью королевства, но в 2009 году получил права на автономию с возможностью самостоятельного выбора и самоуправления во внутренней политике.

Ранее стало известно, что Трамп потребовал от Дании продать США Гренландию.

США Дания Дональд Трамп Гренландия
28 января 2025, 16:56
Более 100 школьников напились на вечеринке Учителя года во Флориде
Unsplash
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Директора школы во Флориде арестовали после вечеринки, где более сотни подростков распивали алкоголь. Об этом сообщило издание Daily Star.

Элизабет Хилл-Бродиган, которая однажды выиграла конкурс «Учитель года» в Коко-Бич, 19 января организовала шумный праздник со спиртным. Один из несовершеннолетних гостей после вечеринки попал в больницу с интоксикацией. Помощь врачей потребовалась еще нескольким школьникам. Кроме того, одного молодого человека арестовали недалеко от дома 47-летнего педагога за вождение в пьяном виде. Другие приглашенные просто выпивали вместе с директором.

Коллега организатора праздника Карли Андерсон сама обратилась в полицию. Она тоже находилась в нетрезвом состоянии и призналась, что веселилась вместе с ребятами.

Преподавательниц обвинили в пренебрежении интересами детей и содействии правонарушениям. Их отправили в административный отпуск. Хилл-Бродиган также получила обвинение в нарушении закона о спиртном во время вечеринок.

Департамент образования администрации Салехарда ранее приступил к служебной проверки детского сада , сотрудники которого устроили застолье с алкоголем во время тихого часа.

США Дети Школы Алкоголь Учителя Школьники Полиция
28 января 2025, 16:38
Дания разрешила законсервировать поврежденную трубу в Балтийском море
РИА «Новости»
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Власти Дании разрешили оператору «Северного потока — 2» провести консервацию поврежденного газопровода в Балтийском море. Об этом сообщили в пресс-службе датского агентства по энергетике.

Работы на объекте будет проводить компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода. Законсервировать «Северный поток - 2» планируют за две-три недели. Компания приступит к работе в период с 1 апреля по 30 сентября 2025 года.

«Рабочие намерены сохранить поврежденный трубопровод, установив на каждом открытом конце трубы специальные заглушки, чтобы предотвратить дальнейший выброс газа и попадание насыщенной кислородом морской воды», - заявили в энергетическом агентстве.

Ранее лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель выступила с заявлением о планах перезапуска «Северного потока». Она объявила, что в случае победы на выборах в Бундестаг и получения поста канцлера подпишет указ о возобновлении прокачки российского газа.

Президент Польши заявил, что газопроводы необходимо демонтировать , потому что они представляют серьезную опасность для Польши, Словакии и других стран Центральной Европы, которые рискуют впасть в энергетическую зависимость от России.

Власти Дании разрешили оператору «Северного потока - 2» провести консервацию поврежденного газопровода в Балтийском море. Об этом сообщили в пресс-службе датского агентства по энергетике.

Дания Газопровод Северный поток — 2 Северный поток Балтийское море

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