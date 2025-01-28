Нарышкин заявил о провале антироссийских санкций Запада
Российская экономика смогла адаптироваться к западным санкциям и успешно развивается в новых условиях. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Глава СВР отметил, что страны Запада начали агрессивную экономическую политику против России задолго до начала специальной военной операции. Они стремились добиться стратегического поражения и изоляции России, но не смогли реализовать этот план.
«Даже самые рьяные лоббисты так называемой санкционной политики, а по сути мер экономической агрессии против нашей страны, признают, что российская экономика адаптировалась к новым условиям и стабильно развивается», - сказал Нарышкин.
Ранее агентство Reuters сообщило, что страны ЕС продлили антироссийские санкции.
Позже министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил, что председатель Евросоюза - Польша - хочет ввести 16-й пакет антироссийских санкций. При этом правительство Венгрии намерено высказаться против любых ограничений в энергетической сфере.