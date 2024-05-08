Нарышкин сообщил подробности расследования теракта в «Крокусе»

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«Расследование ведется», - сказал он.

О том, что основной организатор теракта в «Крокусе» находится за рубежом, сообщал и исполняющий обязанности директора ФСБ Александр Бортников. По его словам, ведомство имеет конкретные версии о том, кто именно является заказчиком преступления.

По уголовному делу о теракте арестовали уже 12 фигурантов.

МИД Таджикистана рекомендовал гражданам страны на некоторое время отказаться от поездок в Россию.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее провел телефонные переговоры с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Во время беседы глава МИД объяснил причины проведение проверки приезжающих в страну иностранцев после теракта в «Крокус Сити Холле».