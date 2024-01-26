Читайте нас в:

Экономическое руководство России очень талантливо и помогает государству справляться с рестрикциями Запада. Об этом заявил помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, его слова передало РИА «Новости».

«Российское экономическое руководство очень талантливо», - заявил он.

О’Брайен отметил, что Россия легко справляется с санкциями Запада.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в государстве инфляция находится под контролем. По его словам, в России отыграли падение ВВП, экономика страны устойчиво функционирует.

По данным Росстата , в ноябре уровень инфляции составил 7,48%. Это предел верхней границы прогнозов Министерства экономического развития и Центробанка.

Издание Politico присудило статус «разрушитель года» главе Центробанка Эльвире Набиуллине. Такое звание она получила из-за кредитной политики Банка России, благодаря которой страна не ощутила санкционного давления. Сама Набиуллина отмечала, что ей сложно комментировать это событие.

Экономическое руководство России очень талантливо и помогает государству справляться с рестрикциями Запада. Об этом заявил помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, его слова передало РИА «Новости».