Нарышкин рассказал о подготовке Западом украинских ДРГ против АЭС в России
Спецслужбы Запада занимаются подготовкой украинских диверсионно-разведывательных групп для провокаций на АЭС в России. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
«Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях Российской Федерации», - отметил Нарышкин.
В октябре прошлого года стало известно, что силовики предотвратили нападения на объекты атомной инфраструктуры России. Тогда Нарышкин заявил, что украинские ДРГ подготовили западные спецслужбы. Целью нападений могли стать Смоленская, Курская и Запорожская атомные электростанции.
Директор ФСБ России Александр Бортников напомнил, что в августе 2023 года правоохранители задержали участников ДРГ Украины. Затем выяснилось, что за планирование их операций отвечали сотрудники спецназа ВС Великобритании.