Нарышкин провел переговоры с министром госбезопасности Северной Кореи

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На повестке встречи были вопросы международной обстановки, тема региональной безопасности, а также пути углубления взаимодействия на фоне давления внешних сил.

Ранее о визите делегации СВР во главе с Нарышкиным в Пхеньян 25–27 марта сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. По информации ЦТАК, переговоры сторон посвятили укреплению сотрудничества в ответ на «интриги враждебных сил».

В середине марта ЦТАК сообщало о визите Ким Чен Ына на публичное мероприятие на автомобиле премиум-класса Aurus , подаренном ему президентом России Владимиром Путиным.