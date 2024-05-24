24 мая 2024, 12:45

Нарышкин объяснил причину покушения на премьера Словакии

РИА «Новости»
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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало попыткой убрать человека, неугодного либеральным элитам. С такой оценкой нападения на политика выступил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщило РИА «Новости».

«Это попытка убрать неугодного либеральным элитам человека, который осмелился выступить в защиту интересов своей страны», - подчеркнул он.

Ранее в пресс-бюро СВР уже отмечали, что покушение на Фицо доказало переход глобалистских элит к политическому террору против оппонентов ради запугивания инакомыслящих.

Также в ведомстве указывали на стремление США и их союзников навязать версию преступника-одиночки, который напал на Фицо из-за «снижения уровня демократии» в Словакии. Американские госорганы стремятся подключиться к расследованию, чтобы направить его в нужное русло, предупредили в пресс-бюро.

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
24 мая 2024, 13:42
Румыния объявила персоной нон грата дипломата посольства России
Global Look Press
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Работающий в посольстве России в Бухаресте дипломат стал персоной нон грата из-за нарушений положений Венской конвенции о дипломатических отношений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел европейской страны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в комментарии РБК заявила, что Россия даст ответ на решение Румынии по российскому адвокату.

В ведомстве подчеркнули, что по распоряжению министра Луминицы Одобеску на беседу вызвали уполномоченного по делам Российской Федерации в Бухаресте, которому вручили ноту. Ей объявили дипломата нежелательным лицом.

«МИД объявил персоной нон грата на территории Румынии дипломата из посольства Российской Федерации в Бухаресте за действия, противоречащие положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях», - заявили в пресс-службе.

Имени и должности сотрудника посольства МИД Румынии не привел.

Международные отношения Россия Румыния
24 мая 2024, 13:22
Американская Barbara поможет Польше следить за Россией
Global Look Press
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Польша купила у США четыре разведывательных аэростата Barbara с радиолокационным оборудованием. С их помощью военные смогут отслеживать ситуацию на границе с Россией и Белоруссией, сообщил WION.

Вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подписал контракт на поставку четырех систем радиотехнических аэростатов Barbara стоимостью 960 миллионов долларов. Подвешенные к летательным аппаратам радары способны выявлять дроны, ракеты, самолеты и другие объекты в радиусе 300 километров.

Новое оборудование задействуют в мониторинге воздушного пространства на границе с Украиной, Белоруссией и Россией. Системы развернут к 2027 году.

«Польша станет второй страной в мире, которая будет использовать эти системы. Это соглашение определяет нашу безопасность», - заявил Косиняк-Камыш.

В 2022 году польские власти распорядились построить заграждение на границе с Калининградской областью. Они опасались наплыва беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.

Разведка США Авиация Россия Оружие Польша
24 мая 2024, 12:32
Курение марихуаны в США впервые обогнало показатель потребления спиртного
Unsplash
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Потребление марихуаны среди жителей США в 2022 году впервые перегнало показатель употребления алкоголя. К такому выводу пришел профессор Университета Карнеги-Меллона Джонатан Колкинс. Результаты его исследования опубликовал научный журнал Addiction, сообщило РИА «Новости».

В научной работе представили статистику потребления марихуаны американцами с 1979 по 2022 год.

Опрос в 1992-м показал, что соотношение потребителей алкоголя на ежедневной или почти ежедневной основе составило 8,9 миллиона человек против 0,9 миллиона потребителей марихуаны.

В 2022-м о ежедневном или почти ежедневном курении марихуаны заявили уже 17,7 миллиона жителей страны. При этом спиртное с такой периодичностью пьют 14,7 миллиона граждан.

Также в отчете обратили внимание, что меньше всего участники опросов сообщали о потреблении марихуаны в 1992-м. Рост этого уровня начали фиксировать с 2008 года.

В 2022-м зарегистрированный уровень потребления марихуаны на душу населения вырос в 15 раз по сравнению с 1992-м, указал автор исследования.

США Наркотики
24 мая 2024, 10:38
МИД Эстонии вызовет временного поверенного в делах РФ после вбросов о буях на Нарве
Unsplash
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Временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина вызовут в МИД прибалтийской страны 24 мая. Об этом в соцсети X заявил глава внешнеполитического ведомства республики Маргус Цахкна.

Причиной для разговора, по его словам, стала «вредоносная деятельность» России в Европе.

«Наша реакция будет спокойной и ясной. Сегодня мы вызовем поверенного в делах РФ», - анонсировал Цахкна.

О «вредоносной деятельности» глава эстонского МИД высказался после появления сообщений о том, что российские пограничники якобы сняли буи на Нарве, которые служили для разграничения судоходных путей.

Информацию об этом 23 мая распространил Bloomberg со ссылкой на погранслужбу Эстонии. В публикации агентства было указано, что «Россия за ночь вытащила 24 из 50 буев», установленных эстонской стороной с 13 мая.

Россия Эстония МИД РФ

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