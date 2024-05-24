Нарышкин объяснил причину покушения на премьера Словакии

«Это попытка убрать неугодного либеральным элитам человека, который осмелился выступить в защиту интересов своей страны», - подчеркнул он.

Ранее в пресс-бюро СВР уже отмечали, что покушение на Фицо доказало переход глобалистских элит к политическому террору против оппонентов ради запугивания инакомыслящих.

Также в ведомстве указывали на стремление США и их союзников навязать версию преступника-одиночки, который напал на Фицо из-за «снижения уровня демократии» в Словакии. Американские госорганы стремятся подключиться к расследованию, чтобы направить его в нужное русло, предупредили в пресс-бюро.