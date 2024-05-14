Нарышкин не исключил риск крупномасштабного военного конфликта

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Ряд политиков-евроатлантистов считает возможным развязывание крупномасштабного противостояния для удержания своей гегемонии. СВР внимательно следит за развитием ситуации, отметил Нарышкин.

По его словам, за рубежом есть здравые силы, которые понимают опасность крупномасштабного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия.

Ранее Нарышкин ответил на вопрос о возможности новых контактов с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и заявил, что этого исключать нельзя.