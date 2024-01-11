Нарушили собственные санкции. США возобновили импорт нефти из России

Месяц спустя США сделали повторную закупку. В октябре импортированные 36,8 тысячи баррелей «черного золота» обошлись в 2,7 миллиона долларов. В ноябре США приобрели 9,9 тысячи баррелей за 750 тысяч долларов. В первом случае баррель обошелся в 74 доллара, во втором - в 76. А установленный США потолок цен - 60 долларов за баррель.

Соединенные Штаты ввели запрет на поставку нефти из России в марте 2022 года в рамках санкций. Перед октябрем 2023-го они в последний раз импортировали энергоресурс у РФ в апреле-2022.

Ранее экономист Николай Кульбака в беседе с «360» отметил, что Россия мало торгует с США, причем так было и до санкций. Эксперт отметил, что США никогда не были «серьезным экономическим партнером» РФ.