22 декабря 2024, 18:39

Нарушения в экспорте автомобилей в Россию обнаружили в BMW

Global Look Press
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Немецкая компания BMW обнаружила нарушения, связанные с экспортом автомобилей в Россию. Причастных к ним сотрудников уволили, сообщило агентство DPA.

«Нарушения в связи с экспортом автомобилей в Россию обнаружили в мюнхенском автопроизводителе BMW. Их подтвердили внутренние контрольные мероприятия», - заявили в компании.

Реализацию машин приостановили. BMW Group приняла решение уволить сотрудников, несущих ответственность за экспорт указанных автомобилей.

Издание Business Insider заявляло, что с завода BMW в Ганновере более 100 автомобилей доставили российским клиентам. Журналисты напомнили, что в Германии действует строгое эмбарго по поставкам автомобилей в Россию, автопроизводитель старается пресекать «серые» схемы.

Ранее стало известно, что BMW после ухода с рынка запатентовал концепт-кар в России.

Германия Россия BMW
22 декабря 2024, 17:30
Маск предложил проверять умственные способности чиновников США перед назначением
Global Look Press
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Избрание политиков на различные посты и назначение чиновников на их должности нужно проводить после сдачи теста на когнитивные способности. Об этом на своей странице в социальной сети X написал владелец площадки, американский предприниматель Илон Маск.

Так он отреагировал на сообщения, что пропавшую на полгода члена палаты представителей от штата Техас Кэй Грейнджер нашли в доме престарелых, куда она легла из-за прогрессирующей деменции.

«Может быть, нам стоит ввести какой-то базовый когнитивный тест для выборных должностных лиц? Это становится безумием», - написал Маск.

Грейнджер занимает свой пост с 1997 года. Сейчас политику 81 год, и она не стала выдвигать свою кандидатуру для участия в новом голосовании. Срок ее полномочий завершится в январе 2025 года.

Не раз пойманный на речевых ошибках президент США Джо Байден изменил свое поведение после поражения на выборах Камалы Харрис. Он стал достаточно бодрым и активным, не проявляя никаких признаков прошлого, не всегда адекватного поведения. Журналисты не исключили, что американский лидер несколько лет занимался симуляцией.

США Конгресс США Чиновники Илон Маск
22 декабря 2024, 16:52
Катар пригрозил Евросоюзу прекращением поставок сжиженного газа
Global Look Press
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Катар прекратит поставки сжиженного природного газа в Евросоюз в ответ на штрафы за нарушения против компании QatarEnergy. Об этом в интервью Financial Times заявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби.

«Я не соглашусь, чтобы нас наказывали. Я прекращу поставки газа в Европу», - подчеркнул катарский министр.

Речь идет о штрафах, указанных в директиве о корпоративной проверке, которая обязывает страны ЕС вводить санкции для компаний за несоблюдение требований корпоративной устойчивости. Компания может лишиться минимум 5% от годового мирового дохода. Аль-Кааби заявил, что 5% от QatarEnergy - это 5% от дохода Катара.

«Это деньги народа, <…> поэтому я не могу потерять такие деньги», - объяснил он.

Россия также заявила, что не намерена возобновлять поставки газа в Австрию после недобросовестного поведения концерна OMV. Австрийский оператор взыскал с «Газпром-экспорта» 230 миллионов евро за приостановку прокачки энергоносителя в сентябре 2022 года, хотя российская компания предупредила о снижении объемов из-за подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2».

Штрафы Газ Доходы Евросоюз Катар
22 декабря 2024, 16:20
Президенту Грузии пригрозили уголовной ответственностью
Global Look Press
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Президента Грузии Саломе Зурабишвили привлекут к уголовной ответственности, если она не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря или назначит новые парламентские выборы. Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

По его словам, Зурабишвили уже провела консультации с оппозиционными партиями и намерена объявить новые выборы в парламент на брифинге вечером 22 декабря.

«Саломе Зурабишвили собрала оппозиционный спектр и НПО, чтобы назначить парламентские выборы, но кто-то посоветовал ей не делать этого. Потому что это преступление. Она закрепилась в своей резиденции, что тоже преступление по Уголовному кодексу. Посмотрим, где продолжит жить Зурабишвили - за решеткой или на свободе», - сказала Кобахидзе.

Ранее Зурабишвили подтвердила свой отказ покинуть пост президента Грузии из-за несогласия с результатами парламентских выборов.

Грузия Выборы президента Грузии 2024 Беспорядки в Грузии
22 декабря 2024, 13:56
Тело российского дальнобойщика нашли в Иране
РИА «Новости»
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В иранской провинции Гилян нашли тело россиянина с огнестрельными ранениями. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Тегеране, убитый работал дальнобойщиком.

Дипломаты уточнили, что тело россиянина нашли в парке около города Астара 16 декабря.

В посольстве отметили, что иранские правоохранительные органы уже начали расследование убийства. Посольство и Генеральное консульство России держат ситуацию под своим контролем.

«Российская сторона призывает коллег в Иране к тщательному и срочному наведению порядка на погранпункте „Астара“ и наказанию виновных», - отметили в дипломатическом представительстве.

Посольство также выразило соболезнования близким и семье погибшего россиянина.

Ранее стало известно об убийстве россиянина на испанском острове Тенерифе. Его тело с ножевыми ранениями нашли на юго-западе острова, в районе Коста-Адеха.

Убийства Россия Иран

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