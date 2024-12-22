Нарушения в экспорте автомобилей в Россию обнаружили в BMW

Читайте нас в:

«Нарушения в связи с экспортом автомобилей в Россию обнаружили в мюнхенском автопроизводителе BMW. Их подтвердили внутренние контрольные мероприятия», - заявили в компании.

Реализацию машин приостановили. BMW Group приняла решение уволить сотрудников, несущих ответственность за экспорт указанных автомобилей.

Издание Business Insider заявляло, что с завода BMW в Ганновере более 100 автомобилей доставили российским клиентам. Журналисты напомнили, что в Германии действует строгое эмбарго по поставкам автомобилей в Россию, автопроизводитель старается пресекать «серые» схемы.

Ранее стало известно, что BMW после ухода с рынка запатентовал концепт-кар в России.