09 июня 2024, 18:12

Нарендра Моди третий раз подряд стал премьером Индии

Global Look Press
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Глава победившей на выборах в парламент Индии фракции «Национально-демократический альянс» Нарендра Моди принес торжественную присягу перед вступлением в должность премьер-министра страны. Об этом сообщило издание Dainik Bhaskar.

Моди стал первым премьером-министром страны со времен Джавахарлала Неру, который будет занимать пост главы правительства три срока подряд. Присягу вместе с ним приняли Раджнатх Сингх и Амит Шах, который занимали в прошлом составе кабмина посты министра обороны и внутренних дел соответственно. Они продолжат работу в новом правительстве.

Церемонию провели в условиях усиленных мер безопасности. Для недопущения общественных беспорядков рядом с президентским дворцом задействовали свыше двух тысяч силовиков – снайперов, коммандос и военизированных формирований, а также дроны.

Индия Нарендра Моди
09 июня 2024, 18:10
Предвыборная агитация на пост президента стартовала в Иране
РИА «Новости»
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В Иране официально стартовала предвыборная агитация шести политиков, чьи кандидатуры вошли в список участников для проведения внеочередных выборов президента. Об этом на пресс-конференции сказал представитель избирательного штаба страны Мохсен Эслами, его слова привело государственное телевидение Ирана IRIB.

«Предвыборная агитация кандидатов в президенты официально стартовала с момента их объявления МВД и продлится до утра 27 июня», - сказал он.

В список претендентов на пост президента вошли мэр иранской столицы Алиреза Закани, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, клерик Мостафа Пурмохаммади, глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми и член парламента Масуд Пезешкиан.

Выборы в Иране назначили из-за гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе 19 мая. Спустя три дня его похоронили в мавзолее имама Резы в Мешхеде.

Иран Выборы
09 июня 2024, 17:47
«Вкусно — и точка» передумала открывать рестораны в Абхазии
РИА «Новости»
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Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» отказалась от планов открывать свои рестораны в Абхазии. Об этом РИА «Новости» на полях ПМЭФ заявил генеральный директор компании Олег Пароев.

Он напомнил, что Абхазия считается частью Грузии, где уже работает аналогичная сеть быстрого питания - McDonald’s. Чтобы избежать конфликта, компания не будет расширять бизнес на этой территории. Пароев рассказал, что специалисты пришли к такому выводу после тщательного изучения ситуации на рынке.

«С одной стороны, Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, а там работает франшиза McDonald’s», - подчеркнул гендиректор «Вкусно - и точка».

Он добавил, что компания может запустить рестораны на российской территории рядом с границей Абхазии.

Ранее американская McDonald’s объявила, что разработает специальное меню для обнищавших потребителей. В комбонабор за пять долларов войдут бургер, четыре куриных наггетса, картофель фри и напиток.

Сеть быстрого питания «Вкусно - и точка» отказалась от планов открывать свои рестораны в Абхазии. Об этом РИА «Новости» на полях ПМЭФ заявил генеральный директор компании Олег Пароев.

Грузия Питание Абхазия Бизнес Рестораны ПМЭФ-2024
09 июня 2024, 16:38
Почти 20 странам предрекли усугубление проблем с продовольствием
Global Look Press
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В ближайшее время негативная ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 государствах мира. Об этом РИА «Новости» рассказал глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков.

По его словам, речь идет про традиционно горячие точки: сектор Газа, Южный Судан, Йемен и целый ряд других стран Африки.

«По числу голодающих есть документ - это издаваемый со Всемирной продовольственной программой документ горячих точек голода. На днях вышел новый доклад, в нем прогнозируется, что ситуация с продовольствием ухудшится еще в 17 странах мира при сохранении текущей тенденции», - сказал он.

Кобяков отметил, что в основном среди них страны, пострадавшие от стихийных бедствий, последствий изменения климата и вооруженных конфликтов.

Ранее стало известно, что Россию перестали привлекать к поставкам продовольствия в голодающие страны.

Африка Россия ООН Судан
09 июня 2024, 16:03
Захарова пожаловалась на «козни Запада» перед ПМЭФ
РИА «Новости»
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Западные страны строили козни России перед Петербургским международным экономическим форумом, однако они никак не повлияют на отношения страны с мировым большинством. Об этом сказала официальный представить МИД Мария Захарова, ее слова привело издание News.ru.

По словам дипломата, Запад не дает российским представителям аккредитации, пролетные документы, визы, угрожает не заправлять самолеты и даже не позволяет пролетать в воздушном пространстве. Однако страна все равно продолжает выстраивать партнерские отношения с большинством стран на международной арене.

«Да, козни западники будут строить всегда. Как здесь, так и когда мы куда-то едем. Нам не дают пролетные документ и визы, но мы все равно выстраиванием отношений с мировым большинством и конструктивной повесткой», - отметила официальный представитель МИД.

Ранее Захарова обвинила Евросоюз в дискриминации россиян.

Мария Захарова Отношения Международные отношения Запад

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