«Наработанный за четверть века опыт позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы, с которыми столкнулись наши страны, консолидированно продвигать и отстаивать общие интересы на международной арене», - сказал Лукашенко.

Несмотря на непростые внешние условия, страны не допустили спада производства, сохранили динамику экономического развития. Белорусский лидер также отметил, что повестка государств открывает новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.

«Беларуссия и Россия уверенно идут к научно-технологическому суверенитету и находят необходимые резервы для дальнейшего развития», - заявил он.

Путин тоже поздравил Лукашенко с праздником. Глава государства подчеркнул, что многое удалось сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства. Совместные программы позволили унифицировать законодательство двух стран в важных направлениях, в том числе экономическом.