01 ноября 2023, 07:58

«Направлены против государства». Посол Израиля — о беспорядках в аэропорту Махачкалы

РИА «Новости»
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Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы 29 октября были направлены не только против еврейского народа, но и против государства в целом. Таким мнением с РБК поделился посол Израиля в России Александр Бен Цви.

Он призвал «со всей строгостью пресекать» подобные акции.

«Их надо проверять, их надо пресекать, конечно. Потому что это же направлено не только против еврейского населения и Дагестана - это, в конце концов, направлено против государства», - подчеркнул дипломат.

Бен Цви заявил, что пока не получил доказательств тому, что беспорядки стали следствием «влияния извне», однако он согласен с тем, что они так или иначе стали следствием «подстрекательских речей, каналов».

По словам посла, из пассажиров самолета из Тель-Авива, приземление которого в Дагестане вызвало протесты, израильское гражданство было более чем у 30. Некоторые из них живут в Дагестане и сейчас уже находятся дома.

Александр Бен Цви подчеркнул, что евреи более 100 лет жили в Дагестане, «это их дом».

Израиль Дагестан
01 ноября 2023, 07:43
Американские журналисты пожаловались на «кошмарную» физическую форму солдат в США
Pxhere
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Американские военные не смогут воевать с другими странами, потому что солдаты растеряли физическую форму. Об этом заявили ведущие подкаста Redacted Клейтон и Натали Моррис.

Они задались вопросом, смогут ли военнослужащие из США противостоять солдатам из России, Китая и Ближнего востока. По мнению ведущих, американские войска находятся в «кошмарной» форме: 71% молодых граждан имеют лишний вес, судимость или наркотическую зависимость. Кроме того, часть американцев не получили должного образования для несения военной службы.

«Бойтесь наших солдат - они самые суровые… А нет, отставить. Какие они у нас, получается - самые медленные? Ну, или самые жирные в мире», - указал Клейтон Моррис.

Ранее американские СМИ составили рейтинг с лучшими армиями мира. США заняли второе место в списке, уступив пальму первенства России. Третью строчку заняли Вооруженные силы Китая, а четвертое и пятое место журналисты присудили Израилю и Южной Корее.

США Россия Армия Китай Ближний Восток
01 ноября 2023, 07:37
Сектор Газа полностью отрезали от связи — СМИ
РИА «Новости»
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В Газе перестали работать телевидение и интернет-коммуникации. Об этом сообщила палестинская телекомпания Paltel в соцсети X (экс-Twitter).

«Мы с сожалением объявляем о полном прекращении предоставления всех коммуникационных и интернет-услуг в секторе Газа», - отметили в публикации.

В анклаве восстанавливали международную связь. Однако спустя время ее вновь отключили, уточнил телеканал Paltel. Что послужило причиной прерывания связи, неизвестно.

Накануне Армия обороны Израиля сообщила о начале ожесточенных боев в секторе Газа. На территории анклава ЦАХАЛ начал бороться с радикальным палестинским движением ХАМАС.

По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева , на эскалацию конфликта Израиля и Палестины повлияли Соединенные Штаты. Администрация президента США Джо Байдена продолжила подогревать противостояние двух сторон, подчеркнул он.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Спутниковая связь
01 ноября 2023, 07:26
Почти 200 роботов-волков будут бороться с вторжениями диких животных в Японии
Freepik
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В Японии установили около 180 механизированных роботов-волков для борьбы с участившимися вторжениями диких животных на территорию частной собственности. Об этом каналу ABC News сообщил разработчик из компании Ohta Seiki Ота Юджи.

У роботов красные светодиодные глаза и встроенные динамики с устрашающими звуками, имитирующими выстрел, лай и вой собак.

«На сегодняшний день никто не поставил под сомнение эффективность [этих роботов], и мы не столкнулись с какой-либо отдачей из-за неудовлетворенности», - отчитался он.

Ота Юджи добавил, что при создании робота использовался «элемент театральной искусственности», чтобы люди не перепутали его с настоящим волком, из-за чего у некоторых японцев дизайн вызвал смех. Однако со своей главной задачей разработка справляется.

Ранее СМИ писали, что в Японии участились нападения медведей на людей, в том числе вблизи их домов. Не так давно одно из животных забралось в здание больницы.

Роботы Япония
01 ноября 2023, 07:01
Госдеп предложил передать сектор Газа в управление Палестинской национальной администрации
Unsplash
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Сектором Газа должна управлять обновленная Палестинская национальная администрация, а не движение ХАМАС или Израиль. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал это оптимальным решением территориального вопроса, сообщило РИА «Новости».

«Наиболее разумным решением было бы, чтобы эффективная и обновленная Палестинская национальная администрация взяла на себя управление и в конечном счете ответственность за безопасность в секторе Газа», - сказал он.

Энтони Блинкен заявил, что нельзя позволить Израилю или ХАМАС управлять анклавом.

Госсекретарь 31 октября провел телефонные переговоры с президентом Израиля Исааком Герцогом и подтвердил, что США поддержат еврейское государство в конфликте с боевиками. Они обсудили спасение заложников и гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что в будущем сектор Газа должен стать похожим на обычные арабские страны, мирно сосуществующие с еврейским государством. Он заявил, что возможные посредники в переговорах об урегулировании конфликта должны выполнить все взятые на себя обязательства.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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