Он призвал «со всей строгостью пресекать» подобные акции.

«Их надо проверять, их надо пресекать, конечно. Потому что это же направлено не только против еврейского населения и Дагестана - это, в конце концов, направлено против государства», - подчеркнул дипломат.

Бен Цви заявил, что пока не получил доказательств тому, что беспорядки стали следствием «влияния извне», однако он согласен с тем, что они так или иначе стали следствием «подстрекательских речей, каналов».

По словам посла, из пассажиров самолета из Тель-Авива, приземление которого в Дагестане вызвало протесты, израильское гражданство было более чем у 30. Некоторые из них живут в Дагестане и сейчас уже находятся дома.

Александр Бен Цви подчеркнул, что евреи более 100 лет жили в Дагестане, «это их дом».