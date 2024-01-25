«Напоминает клоунаду». Заявления об отделении Техаса от США назвали популистским маневром

«Популистский маневр» Сообщения в СМИ о выходе Техаса из состава США появились, чтобы «заявить о себе», считает политолог.

«Это такой очень популистский и популярный среди избирателей маневр или шаг. Думаю, это будет штат больше за Трампа, нежели за [президента США Джо] Байдена на предстоящих президентских выборах», - поделился собеседник издания.

Мизин считает, что такие заявления - очередная политическая заявка, коих в американской политике сейчас немало. Звучит это несерьезно, но для стратегов демократической партии это звоночек, что с этим нужно что-то делать, пояснил политолог.

Практически неосуществимо Теоретически, чтобы штат мог отделиться от США, нужно всеобщее согласие на голосовании. Также должны согласиться сенат, конгресс штата и губернатор. Мизин отметил, что такого прецедента со времен гражданской войны не было.

«Это будет довольно сложная юридическая коллизия. Что еще скажет Верховный суд», - отметил политолог.

Эксперт отметил, что отделение штата практически не осуществимо.

«Не дождетесь» «Есть такое лозунг: „Не дождетесь!“. Мы, конечно, не дождемся развала Соединенных Штатов. Я об этом всю мою жизнь читаю, а они никак не разваливаются», - первым делом отметил политолог.

В Америке жители Техаса воспринимают себя практически отдельной нацией, об этом есть много фильмов, пояснил Мизин. С одной стороны это смешно, но под этим есть основание.

«Традиционно они очень консервативны - это был рабовладельческий штат», - пояснил американист.

Мизин считает, что техасцы на предстоящих выборах будут голосовать за Дональда Трампа, кандидата от республиканской партии. Политолог отметил, что такой «техасский феномен» говорит, что в «американском королевстве» что-то если не прогнило, то очень неспокойно и нарастают большие проблемы. И у правительства нет никакой стратегии, как с ними бороться.