12 октября 2024, 00:51

Напавшую на американского пограничника россиянку задержали в США

РИА «Новости»
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В США задержали россиянку Олесю Сумину, обвинив ее в нападении на офицера Таможенно-пограничной службы страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американский минюст.

По данным ведомства, гражданка России с двумя детьми выехала 9 октября из США в Канаду для подачи заявления на предоставление убежища, но получила отказ. Канадские пограничники отвезли ее к КПП в городе Баффало в штате Нью-Йорк.

После прибытия офицеры проинформировали своих американских коллег, что с женщиной «тяжело справляться». Пограничники США пытались поговорить с россиянкой, используя приложение с языковым переводчиком, но она отказалась предоставить личную информацию.

Женщина также помешала им получить доступ к ее сотовому телефону, спрятав его в карман.

«Когда офицеры попытались забрать телефон, Сумина быстро стала агрессивной, <…> схватила их за рубашки, царапала и впивалась в запястье и левую руку одного офицера», - заявили в минюсте.

Россиянку арестовали, обвинили в нападении на пограничника. Если ее признают виновной, то ей грозит до восьми лет тюремного заключения.

Ранее прокуратура Нью-Йорка обвинила двух россиян в сговоре с целью контрабанды микроэлектроники военного назначения от дистрибьюторов российской компании в США.

США Уголовное дело Таможня Канада Тюрьмы Россия Аресты
12 октября 2024, 00:42
Германия отправит спецназ на энергообъекты Балтийского моря
Freepik
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Власти Германии решили разместить спецназ быстрого реагирования GSG 9 на объектах энергетической инфраструктуры Балтийского моря. Об этом сообщила газета Der Spiegel.

«Морское оперативное подразделение будет находиться в Нойштадте в земле Шлезвиг-Гольштейн. Благодаря этому силы, специализирующиеся на антитеррористических операциях, смогут быстрее реагировать на кризисные ситуации», - отметили в публикации.

Авторы статьи добавили, что на усиление безопасности в регионе повлияли диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Кроме того, немецкие власти опасаются российских судов, которые якобы картографируют подводные коммуникации на дне Балтийского моря.

Ранее в партии «Альтернатива для Германии» заявили, что необходим ремонт «Северных потоков» , ведь отсутствие российского газа негативно сказывается на промышленности страны.

Германия Спецназ Северный поток Балтийское море
12 октября 2024, 00:17
Польша раскрыла цель американской базы ПРО в Редзикове
РИА «Новости»
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Американскую базу ПРО в Редзикове подготовили для уничтожения иранских и российских ракет. Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в эфире подкаста Radio Rebeliant.

«В ближайшие недели мы наконец откроем базу антиракетного щита в Редзикове около Слупска. Это та база, о которой мы договорились с Соединенными Штатами», - сказал он.

По словам главы МИД Польши, в ходе переговоров он добился, чтобы военные могли сбивать российские ракеты, летящие в сторону республики.

Сикорский добавил, что Вашингтон «изменил концепцию» в ходе создания этой базы. Американская база в Редзиково расположена в 165 километрах от российской границы.

Экс-начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейчак ранее пригрозил нападением на Санкт-Петербург в случае военного конфликта с Россией. По его словам, власти стран закупают для этой цели 800 ракет.

США Ракеты Военные Россия Польша
11 октября 2024, 22:43
Байден согласился дать Трампу военные самолеты
Global Look Press
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получит военные самолеты, а также усиленную защиту, какая есть у лидера страны. Такой приказ Пентагону отдал действующий президент страны Джо Байден.

Так он ответил на вопрос журналистов о запросе предвыборного штаба политика о дополнительных мерах защиты из-за угроз со стороны Ирана.

«Я сказал министерству, чтобы ему дали все, что ему необходимо. Как если бы он был действующим президентом», - привело слова Байдена РИА «Новости».

Президент США закончил свой ответ шуткой, что Трамп может получить любую военную технику, за исключением истребителей F-15.

О письме с требованием обеспечить дополнительную защиту и предоставить военные самолеты для передвижения Трампа на время предвыборной кампании сообщила газета The Washington Post. По данным издания, переживший два несостоявшихся покушения политик опасается удара со стороны Ирана. При этом его страхи вполне обоснованы. Журналисты выяснили, что еще в июне ФБР задержала пакистанца, который искал киллера для убийства Трампа от имени правительства Ирана.

США Пентагон Военные Дональд Трамп Самолеты Джо Байден
11 октября 2024, 22:36
Охотники нашли пропавших три года назад детей
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В Новой Зеландии охотники встретили в глуши пропавших три года назад детей. Об этом сообщило Daily Mail.

По данным издания, дети исчезли зимой 2021 года. За несколько месяцев до этого отец увез их от матери. Через 18 дней стало известно, что дети жили в палатке на природе. Когда дочери и сын пропали повторно, их мать обратилась в полицию.

По словам женщины, после первого «похода» дети вернулись похудевшими. Ее очень встревожили условия, в которых им приходилось жить. Полицейские пообещали крупное вознаграждение за информацию о местонахождении семьи.

В октябре 2024 года появилось доказательство, что семья все еще жива. Группа охотников сняла на видео отца и троих детей, идущих по сельской местности.

Ранее в Свердловской области пропали женщина и ее пятилетняя дочь, сообщали «Известия». Муж пропавшей рассказал, что перед уходом жена взяла его паспорт.

Природа Дети Семья Женщины Полиция

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