Напавшую на американского пограничника россиянку задержали в США

По данным ведомства, гражданка России с двумя детьми выехала 9 октября из США в Канаду для подачи заявления на предоставление убежища, но получила отказ. Канадские пограничники отвезли ее к КПП в городе Баффало в штате Нью-Йорк.

После прибытия офицеры проинформировали своих американских коллег, что с женщиной «тяжело справляться». Пограничники США пытались поговорить с россиянкой, используя приложение с языковым переводчиком, но она отказалась предоставить личную информацию.

Женщина также помешала им получить доступ к ее сотовому телефону, спрятав его в карман.

«Когда офицеры попытались забрать телефон, Сумина быстро стала агрессивной, <…> схватила их за рубашки, царапала и впивалась в запястье и левую руку одного офицера», - заявили в минюсте.

Россиянку арестовали, обвинили в нападении на пограничника. Если ее признают виновной, то ей грозит до восьми лет тюремного заключения.

Ранее прокуратура Нью-Йорка обвинила двух россиян в сговоре с целью контрабанды микроэлектроники военного назначения от дистрибьюторов российской компании в США.