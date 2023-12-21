Напавший на университет в Праге ранее убил своего отца

«Нападавшим был чех, студент-историк с психологическими проблемами, ему было 24 года. Дома, в селе Кладенско, он якобы убил своего отца, а затем заложил туда самодельную бомбу, которая не сработала», - уточнило издание.

Стрелок был вооружен винтовкой.

Ранее число жертв стрельбы в пражском университете выросло до 17. Эта информация пока официально не подтверждалась. Известно также, что более девяти человек получили серьезные ранения, еще один - средней степени тяжести.

Как сообщило издание Novinky.cz, стрелок был студентом философского факультета.

Местная полиция не склонна считать случившееся терактом, это был акт стрелка-одиночки.

Нападавшего ликвидировали , расследование продолжается. На месте стрельбы работают спасательные и медицинские бригады, в том числе психолог и бригада посттравматической помощи.

Президент Чехии Петр Павел ранее выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы.