Напавший на главного муфтия Таджикистана с ножом получил 26 лет колонии

По его информации, осужденному 24 года, он бывший студент.

Сайт «Азия-Плюс» привел слова самого 61-летнего Абдулкодирзоды о нападавшем. Муфтий заявил, что молодого человека ввели в заблуждение и что больше всего жалко его мать.

«В чем вина его матери? Ведь он не советовался с ней. А она теперь страдает», - заявил духовный лидер.

По данным издания, отец нападавшего работает школьным учителем, а мать - уборщицей. Сам он входил в некую экстремистскую группировку.

Нападение произошло 11 сентября прошлого года у центральной мечети Душанбе. Абдулкодирзода был легко ранен. Свою должность он занимает с 2010 года и активно выступает против религиозного экстремизма.