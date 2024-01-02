Напавшему на главу оппозиции в Южной Корее предъявили обвинение

Напавшему 67 лет, на голове он носил бумажную корону с именем жертвы. Мужчина подошел к политику в толпе журналистов, после чего вытащил обернутый бумагой нож и нанес ему удар в шею.

Чжэ Мену успели оказать помощь на месте и экстренно доставили в больницу. Его состояние остается неизвестным.

Агентство Realmeter сообщало, что большинство населения страны поддерживает Объединенную демократическую партию, лидером которой является Чжэ Мен, писал RT.

При этом уровень поддержки правящей партии «Гражданская сила» составляет лишь 38,1%. Информации о том, связано ли нападение на политика с его предвыборной деятельностью, нет.