02 января 2024, 14:05

Напавшему на главу оппозиции в Южной Корее предъявили обвинение

Global Look Press
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Правоохранители в Южной Корее предъявили официальное обвинение в покушении на убийство мужчине, который напал на лидера оппозиционной партии Ли Чжэ Мен в Пусане. Об этом сообщил телеканал Yonhap.

Напавшему 67 лет, на голове он носил бумажную корону с именем жертвы. Мужчина подошел к политику в толпе журналистов, после чего вытащил обернутый бумагой нож и нанес ему удар в шею.

Чжэ Мену успели оказать помощь на месте и экстренно доставили в больницу. Его состояние остается неизвестным.

Агентство Realmeter сообщало, что большинство населения страны поддерживает Объединенную демократическую партию, лидером которой является Чжэ Мен, писал RT.

При этом уровень поддержки правящей партии «Гражданская сила» составляет лишь 38,1%. Информации о том, связано ли нападение на политика с его предвыборной деятельностью, нет.

Убийства Южная Корея
02 января 2024, 15:20
Пять человек погибли в столкнувшемся с лайнером самолете береговой охраны Японии
Global Look Press
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При столкновении самолета береговой охраны Японии с пассажирским лайнером авиакомпании JAL в аэропорту Ханеда погибли пять человек. Все они находились в первом воздушном судне, сообщил телеканал NHK.

Изначально СМИ сообщали о четырех погибших, но затем их число увеличилось.

Борт береговой охраны Японии столкнулся с самолетом авиакомпании JAL , который следовал в Токио из Саппоро.

На борту лайнера Airbus A350 было 379 человек, среди них восемь детей. После столкновения начался пожар , всем пассажирам удалось вовремя эвакуироваться, отметил RT.

В пресс-службе авиакомпании JAL отметили, что столкновение произошло в момент посадки, когда на взлетно-посадочной полосе разворачивался другой самолет.

На борту транспорта береговой охраны находились шесть человек, одному удалось спастись, добавил kp.ru.

Япония Самолеты Авиакомпании
02 января 2024, 13:31
Столкновение самолета береговой охраны Японии с пассажирским лайнером подтвердили
Википедия
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При столкновении самолета береговой охраны Японии с пассажирским Airbus A350 авиакомпании Japan Airlines самостоятельно эвакуировался только один из пяти членов экипажа. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщил телеканал NHK.

Серия подземных толчков началась в Японии в минувший понедельник, 1 января, и продолжается до сих пор. Сильнее всего пострадали города префектуры Исикава, где повреждения получили более 200 жилых домов, а более 100 разрушились полностью.

По данным властей, жертвами стихийного бедствия стали 48 человек. Спасатели заявили, что это не окончательное число, так как под завалами могут оставаться тела.

В Береговой охране уточнили, что в пассажирский лайнер около взлетной полосы врезался самолет MA722, принадлежащий авиабазе Ханеда.

«В самолете находились шесть человек, из которых самостоятельно эвакуировался только один. Состояние и местонахождение пяти человек неизвестно», - заявил представитель ведомства.

Он уточнил, что экипаж самолета MA722 вылетел в пострадавшие от серии землетрясений районы Японии.

Япония Самолеты
02 января 2024, 12:41
Самолет с пассажирами загорелся в аэропорту Токио при посадке
Unsplash
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Принадлежащий авиакомпании Japan Airlines самолет Airbus A350 загорелся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Токио. Об этом со ссылкой на кадры с камер видеонаблюдения сообщил телеканал NHK.

Журналисты уточнили, что вспыхнул один из двигателей самолета. В результате пожара одно из крыльев сильно пострадало. На место прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании отметило, что самолет прибыл из аэропорта Шин-Титосе на Хоккайдо. На борту находились более 400 пассажиров и членов экипажа. Всех оперативно эвакуировали.

Журналисты NHK заявили, что предварительной причиной возгорания стало столкновение пассажирского лайнера с самолетом береговой охраны Японии.

Эту информацию подтвердил представитель министерства земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма. По его словам, столкновение двух воздушных судов произошло около взлетно-посадочной полосы.

В Центре по предотвращению стихийных бедствий заявили, что причиной возгорания пассажирского самолета могли стать погодные условия. Но, как выяснили журналисты, никаких предупреждений о сильном дожде или грозах в районе токийского аэропорта синоптики не делали.

Пожары Япония Самолеты
02 января 2024, 11:04
Депутат Ананских оценил возможность запуска «Северных потоков» в 2024 году
Global Look Press
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Замглавы думского комитета по энергетике Игорь Ананских усомнился, что взорванные в 2022 году газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» возобновят работу в текущем году. Таким мнением он поделился в беседе с Lenta.ru.

Замглавы думского комитета по энергетике Игорь Ананских усомнился, что взорванные в 2022 году газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» возобновят работу в текущем году. Таким мнением он поделился в беседе с Lenta.ru.

По его мнению, «Северные потоки» выгоднее восстановить, однако вряд ли это произойдет в 2024 году.

«Пока не будет какой-то уверенности в том, что найден виновник этой катастрофы, конечно, никто проект восстанавливать не будет», - пояснил парламентарий.

Ананских выразил уверенность, что Европа крайне заинтересована в поставках российских энергоносителей, но между руководством России и Евросоюза существует «огромное недопонимание». Когда ситуация изменится, то «Северные потоки» захотят восстановить не только россияне, но и европейцы, подытожил он.

В ЕС ведут расследование терактов на газопроводах. При этом на запросы поделиться его результатами российской стороне постоянно отказывают. В дипломатическом корпусе РФ полагают, что это дает основание усомниться в беспристрастности расследования.

Газопровод Северный поток — 2 Россия

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