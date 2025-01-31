Намек ВПК на прибыль. В США замахнулись на создание «Железного купола» зря?

«Могу предположить, что Трамп намекает нам, мол, начнем разрабатывать, втягивайтесь и вы, чтобы Россия противодействовала США и подорвала свою экономику. Это читается. Но у нас есть другие возможности», - сказал он.

Михайлов отметил, что создание подобной системы повлечет огромные траты, а у США на данный момент нет необходимых наработок.

«Планировать можно все, что угодно, но создать „Железный купол“ такого масштаба очень непросто. У них даже ЗРК Patriot не хватает сейчас, поэтому это нереально. США такую программу не потянут. Но это хороший популистский ход и намек ВПК, что будет прибыль в будущем. Но тут вопрос реализации. Я себе его не представляю», - добавил эксперт.

Военный аналитик Алексей Леонков ранее также назвал нереалистичными планы нового американского лидера по созданию «Железного купола».