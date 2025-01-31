31 января 2025, 16:33

Намек ВПК на прибыль. В США замахнулись на создание «Железного купола» зря?

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На данный момент у США нет наработок для создания новой системы противоракетной обороны «Железный купол». Такую идею будет сложно воплотить в жизнь как с технической, так и финансовой точек зрения, заявил на стриме с ведущей 360.ru Анастасии Букреевой военный эксперт Евгений Михайлов.

«Могу предположить, что Трамп намекает нам, мол, начнем разрабатывать, втягивайтесь и вы, чтобы Россия противодействовала США и подорвала свою экономику. Это читается. Но у нас есть другие возможности», - сказал он.

Михайлов отметил, что создание подобной системы повлечет огромные траты, а у США на данный момент нет необходимых наработок.

«Планировать можно все, что угодно, но создать „Железный купол“ такого масштаба очень непросто. У них даже ЗРК Patriot не хватает сейчас, поэтому это нереально. США такую программу не потянут. Но это хороший популистский ход и намек ВПК, что будет прибыль в будущем. Но тут вопрос реализации. Я себе его не представляю», - добавил эксперт.

Военный аналитик Алексей Леонков ранее также назвал нереалистичными планы нового американского лидера по созданию «Железного купола».

США Дональд Трамп
31 января 2025, 16:22
Вероятной причиной авиакатастрофы в США назвали нехватку экипажа вертолета
Global Look Press
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В состав экипажа столкнувшегося с пассажирским самолетом над Вашингтоном военного вертолета Black Hawk входили три человека вместо четырех. Поэтому пилоты не заметили опасное сближение с лайнером. Такую версию о причинах авиакатастрофы выдвинул бывший военный пилот Дэрин Гоб в эфире телеканала Fox News.

Он пояснил, что в передней части вертолета всегда находится командир экипажа и его помощник, которые отвечают за управление воздушным судном. Сзади них всегда стоят два члена экипажа - они изучают обстановку вокруг с углом обзора в 90 градусов.

«Каждый из них в некоторых случаях может видеть даже больше, чем пилоты», - добавил Гоб.

Бывший военный летчик подчеркнул, что, несмотря на правила, на тренировочные полеты обычно отправляли экипаж из трех человек. В этот раз ошибка стала роковой.

Он не исключил, что из-за нехватки дополнительных глаз вертолет отклонился от высоты, на которой совершал полет, чтобы избежать столкновения с другим воздушным судном.

Авиакатастрофа с участием пассажирского самолета и военного вертолета над Вашингтоном произошла в ночь на четверг, 30 января. От удара лайнер упал в реку Потомак. На борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли в результате авиакатастрофы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что на борту находились трое россиян. Она добавила, что гражданство еще одного погибшего проверяют.

США Авиация Авиакатастрофы Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
31 января 2025, 15:58
«Хамская ложь». Захарова — об обвинениях России в газовом кризисе в Приднестровье
РИА «Новости»
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Попытки молдавских властей обвинить Россию в энергетическом кризисе в Приднестровье являются ложными. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

«На самом деле, это никакое не возложение ответственности, а просто хамская ложь и вранье», - опровергла дипломат обвинения Молдавии.

По мнению Захаровой, настоящие причины проблемы обусловлены безответственным отношением киевских властей, запретившим транзит российского газа. Чтобы исправить ситуацию, Украине нужно отменить это решение, а Молдавии - признать долг за потребленное топливо перед «Газпромом».

Правительство Молдавии выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа для решения энергетического кризиса. Президент непризнанной республики Вадим Красносельский заявлял, что, если молдавские политики не помешают, то прокачка газа в Приднестровье возобновится до конца недели.

Газ Мария Захарова Молдавия МИД РФ Приднестровье Транзит газа через Украину
31 января 2025, 15:08
Ошибка составлявших схему полета? Кто виноват в авиакатастрофе над Вашингтоном
Global Look Press
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К авиакатастрофе в США могли привести неправильные действия экипажа вертолета и диспетчера аэропорта Вашингтона. Об этом на стриме с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой заявил заслуженный летчик России Юрий Сытник.

По его мнению, экипаж самолета снижался достаточно грубо и не мог даже предположить, что кто-то помешает ему на предпосадочной прямой и пересечет курс. Также Сытник отметил, что военный вертолет двигался неправильно.

«Если эти вертолеты там постоянно летали на высоте 100 метров, и именно в этой точке самолет находился на той же высоте - это уже ошибка тех, кто составлял схему», - подчеркнул он.

Кроме того, добавил Сытник, ошибку допустил диспетчер, не запретивший вертолету пересечение створа полосы в момент посадки самолета.

Министр транспорта США Шон Даффи на брифинге заявил, что катастрофу можно было предотвратить и никакого сбоя связи между воздушными судами не было.

США Вертолеты Авиакатастрофы Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
31 января 2025, 14:59
Ученика финской гимназии не пустили на местную АЭС из-за российского гражданства
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Ученика одной из финских гимназий не пустили на экскурсию по атомной электростанции «Олкилуото» из-за двойного гражданства — финского и российского. Об этом сообщила местная телерадиовещательная компания Yle.

О скандале во время экскурсии в ноябре 2024 года стало известно только сейчас. Представители станции заявили, что не пустили ученика, исходя из безопасности и «сложившейся мировой ситуации».

Мать школьника возмутилась из-за случившегося и назвала ситуацию противоправной, обвинив администрацию АЭС в дискриминации.

В пресс-службе станции заявили, что россиян и белорусов не пускают на ядерные объекты «на основе оценки рисков в области корпоративной безопасности и сотрудничества с властями».

Ранее в посольстве России в Хельсинки заявили, что уровень русофобии в Финляндии достиг критического уровня. Такой вывод в дипведомстве сделали после оскорблений двух российских футболистов со стороны финских болельщиков во время матча в Турку.

Ученика одной из финских гимназий не пустили на экскурсию по атомной электростанции «Олкилуото» из-за двойного гражданства - финского и российского. Об этом сообщила местная телерадиовещательная компания Yle.

Финляндия Экскурсии Россия Школьники АЭС Русофобия

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