09 июля 2024, 19:03

«Намасте». Моди попрощался с Россией традиционным индийским жестом

РИА «Новости»
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди покинул Москву, завершив двухдневный официальный визит в Россию. Об этом сообщило РИА «Новости».

Самолет главы индийского правительства вылетел из аэропорта Внуково-2. Во время торжественной церемонии проводов высокого гостя прозвучали гимны двух стран. На взлетно-посадочной полосе выстроился почетный караул.

Главу индийского кабинета министров провожал заместитель главы МИД России Андрей Руденко. Моди перед входом в самолет поприветствовал провожавших традиционным индийским жестом «намасте», который представляет собой соединение двух ладоней перед собой.

Ранее в ходе встречи с индийской диаспорой в Москве Моди назвал Россию «партнером в горе и в радости».

Индия Россия Нарендра Моди
09 июля 2024, 18:47
Путин и Моди осудили теракты в «Крокусе», Дагестане и Джамму-и-Кашмире
РИА «Новости»
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Террористические атаки в «Крокус Сити Холле», Дагестане и в районе Катхуа в Джамму-и-Кашмире стали напоминанием о необходимости дальнейшего укрепления контртеррористического сотрудничества. Об этом указали в совместном заявлении по итогам переговоров в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Стороны отметили важность наращивания работы в этой сфере без двойных стандартов. Они призвали к бескомпромиссной борьбе против международного терроризма и экстремизма во всех их формах и проявлениях.

Ранее Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного - высшую государственную награду России. Индийский премьер получил ее за развитие партнерских отношений с Россией.

Индия Терроризм Россия Владимир Путин Нарендра Моди
09 июля 2024, 17:19
Болгария подала иск к «Газпрому» на миллионы евро
РИА «Новости»
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Болгарская государственная газовая компания «Булгаргаз» подала в суд при Международной торговой палате в Париже иск против российского «Газпрома». Она требует возместить ей ущерб из-за остановки поставок голубого топлива в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба болгарского холдинга.

«Булгаргаз» потребовал компенсировать убытки в размере 400 миллионов евро. Компания направила иск против «Газпрома» 8 июля, указали в пресс-службе.

О намерении обратиться в суд предупреждал в мае министр энергетики в техническом правительстве страны Владимир Малинов. Он заявлял, что «Булгаргаз» требует возместить ему ущерб в соответствии с заключенным с «Газпромом» договором.

Евро Суд Болгария Газпром
09 июля 2024, 15:12
Армению призвали вернуть ее спутники на Землю
Unsplash
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Ряд стран обратился к Армении с требованием убрать с орбиты запущенные ею спутники Armsat-1 и Hayasat-1. Об этом сообщила газета «Жоговурд».

Источник издания не назвал государства, которые попросили Армению вернуть на Землю спутники. В газете отметили, что армянские космические аппараты стали проблемой для других стран: по мнению экспертов, из-за Armsat-1 и Hayasat-1 в работе других спутников и их программах возникли сбои.

В газете добавили, что армянские специалисты неверно провели расчеты и непрофессионально запустили спутники на орбиту.

Ранее космическое командование ВС США предупредило, что российский спутник «Ресурс-П» разрушился 26 июня. Выведенный из эксплуатации космический объект развалился на фрагменты на низкой околоземной орбите.

Армения Космические спутники Космос
09 июля 2024, 15:09
Киргизия возобновит обслуживание карт «Мир»
Global Look Press
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Киргизия разрабатывает собственное программное обеспечение для возобновления обслуживания российских карт «Мир». Такое заявление сделал министр экономики и коммерции республики Данияр Амангельдиев, сообщило агентство «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Мы вынуждены были отказаться от обслуживания карт „Мир“. <…> На сегодняшний день наш межбанковский процессинговый центр работает над разработкой собственного продукта», - рассказал он.

Киргизия с 5 апреля перестала обслуживать банковские карты платежной системы «Мир». Представитель межбанковского процессингового центра республики объяснял РИА «Новости» , что банки пошли на такой шаг, чтобы избежать вторичных санкций.

Затем ряд банков Киргизии ограничил денежные переводы в Россию и из нее. Но меру назвали временной.

Банки Киргизия Санкции Экономика Продукты

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