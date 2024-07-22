Введенные против России санкции Евросоюза продлятся минимум до 31 января 2025 года. Совет Евросоюза продлил действие 14 пакетов рестрикций еще на полгода. Решение опубликовали на сайте законодательного органа.

«Сегодня Совет продлил ограничительные меры ЕС <…> еще на шесть месяцев, до 31 января 2025 года», - сообщила пресс-служба.

Санкции ввели в 2014 году и расширили спустя восемь лет. Ограничения затронули сферы торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта, а также предметы роскоши. Евросоюз запретил импорт или транзит морской сырой нефти из России, ограничил доступ российских банков к системе SWIFT и приостановил вещание некоторых российских СМИ.

Евросоюз ввел 14 пакетов санкций , из них последний утвердили в июне. Европейские институты экономических исследований заявили о токсичности ограничений для стран Запада.