Находившийся полвека в розыске террорист умер в больнице Японии

В больницу поступил 70-летний пациент в тяжелом состоянии из-за последней стадии рака желудка. Он заявил, что больше не хотел скрывать своего настоящего имени, и представился Сатоси Кирисимой. Представитель больницы 25 января обратился в полицию.

Утром 29 января мужчина умер. Перед смертью он успел раскрыть подробности подготовки взрыва в институте в апреле 1975 года. Полиция назначила экспертизу ДНК, чтобы установить личность мужчины. Правоохранители назвали вероятность того, что покойный и есть Сатоси Кирисима, очень высокой.

Японца разыскивали 50 лет по подозрению в причастности к терактам леворадикальной организации «Вооруженный антияпонский фронт Восточной Азии», в том числе взрыву в Корейском индустриально-экономическом институте. Сатоси Кирисима числился в международном розыске, поэтому срок давности по его делу не истек.

В американском штате Северная Каролина умер 81-летний террорист Теодор Качинский , известный по прозвищу Унабомбер. Он отправлял взрывчатку в вузы и авиакомпании.