29 июля 2024, 03:54

«Находится на задворках». Польский министр резко отреагировал на поступок Орбана

РИА «Новости»
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Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал западные страны и разозлил этим Польшу. Об этом заявил глава польского МИД Владислав Бартошевский в беседе с Onet.

«Это была атака как на Польшу, так и на США, ЕС и НАТО», - сказал он.

Он отметил, что Орбан «находится на задворках» в Евросоюзе и альянсе, а Варшава, «в отличие от Будапешта, не имеет никаких деловых связей с Россией».

Таким образом Бартошевский опроверг слова премьера Венгрии о лицемерии нового правительства Польши, которые, по мнению венгерского политика, обвиняют другие государства в связях с РФ, хотя сами продолжают контактировать с этой страной.

Ранее Виктор Орбан признал, что несмотря на западные ограничения, все больше стран поддерживают Россию. В РФ считают партнерами Индию, Турцию, Иран, Китай и многие страны мусульманского мира.

США Венгрия Премьеры Россия Евросоюз НАТО Польша Виктор Орбан
29 июля 2024, 04:21
«Идет по следам». В Израиле Эрдогана сравнили Саддамом Хусейном за желание напасть на еврейское государство
РИА «Новости»
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Глава израильского МИД Исраэль Кац сравнил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с казненным лидером Ирака Саддамом Хусейном. Об этом он написал в соцсети Х.

«Эрдоган идет по следам Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Просто напомним ему, что случилось там и как все закончилось», - сказал он.

В публикации Кац разместил фотоколлаж из двух снимков. На одном был турецкий президент с шарфом в цветах флагов Палестины и Турции, а на другом - Хусейн с растрепанными волосами. Второе фото сделали в 2003 году после задержания Хусейна американскими военными.

Так Кац отреагировал на слова Эрдогана про то, что Турция может «войти» в Израиль так же, как когда-то вошла в Ливию и Нагорный Карабах. Тогда президент страны отметил, что нет ничего, что не может сделать Анкара.

Турция Израиль Реджеп Эрдоган Ирак Конфликт Израиля и Палестины Нагорный Карабах Палестина
29 июля 2024, 03:47
ЦАХАЛ обстрелял 15 населенных пунктов на юге и востоке Ливана
Global Look Press
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Израильская армия из тяжелой артиллерии обстреляла населенные пункты Ливана. Об этом сообщил ливанский телеканал Al-Manar.

По информации журналистов, под обстрел попали 15 населенных пунктов на юге и востоке страны после угроз в адрес шиитского движения «Хезболла». Израиль обвинил его в ударе по Голанским высотам в субботу.

Представители «Хезболлы» заявили, что не подвергали ракетному удару поселок на Голанских высотах. Причиной гибели мирных граждан стало, по их версии, падение израильской противоракеты. В результате падения ракеты погибли 12 подростков , которые в тот момент находились на стадионе. Около 30 получили ранения.

Израиль Ракеты Армия Ливан
29 июля 2024, 03:39
В Словакии Игры-2024 в Париже назвали «символом извращенного упадка»
Global Look Press
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Вице-премьер Словакии, министр окружающей среды Томаш Тараба отказался участвовать в закрытии Олимпийских игр в Париже, где он должен был представлять республику. На своей странице в соцсети политик написал, что Игры в 2024 году стали «символом извращенного упадка».

«Я должен был представлять Словакию на церемонии закрытия, но эта Олимпиада в нормальном мире навсегда останется как отвратительный символ извращенного упадка, которая злоупотребила красотой спорта и сделала из этого прогрессивный политический театр», - написал Тараба.

Международный олимпийский комитет извинился за скандальную церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. В МОК заявили, что у них не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе.

Париж Международный олимпийский комитет Словакия Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 03:10
Нетаньяху поручили выбрать формат ответа «Хезболле» за удар по Голанским высотам
РИА «Новости»
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Военно-политический кабинет Израиля поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и главе Минобороны Йоаву Галанту избрать способ ответа движению «Хезболла» на удар по Голанским высотам. Об этом сообщила канцелярия премьера, фрагмент заявления процитировало РИА «Новости».

«Заседание военного-политического кабинета завершено. Члены кабинета уполномочили премьер-министра и министра обороны принять решение о способе и времени ответа против террористической организации „Хезболла“», - сказано в сообщении.

В субботу поселок Мадждаль-Шамс подвергся ракетному удару , стреляли со стороны Ливана. Израиль обвинил в обстреле шиитское движение «Хезболла». На что те заявили, что причиной гибели мирных граждан стало падение израильской противоракеты.

Израиль Биньямин Нетаньяху Ливан

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