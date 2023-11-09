«Нагрузка для Европы». Выгодно ли Евросоюзу принимать Украину?

«Вступление Украины в Евросоюз - это история, которая отлично продается много лет. Дата избрания президента еще не назначена, но шоу „Украинские выборы“ уже стартовало и требует медийных якорей. Нарратив „Мы вместе с Европой“ будет использоваться большинством кандидатов вне зависимости от реального положения дел», - сказала она.

Эксперт отметила, что в действительности медийная картинка вряд ли совпадает с реальной. Украине выгодно играть в публичную политику, но решение о вступление страны в Евросоюз принимают не через заявления о выполнении тех или иных условий.

«Сейчас Украина и так серьезная нагрузка на европейского гражданина. Ведущие актеры понимают, что никаких бонусов вступление нашего соседа в ЕС для Европы не принесет. Думаю, происходит серьезная переоценка рисков с учетом затянувшегося конфликта между Украиной и Россией», - пояснила собеседница издания.

По словам Богачевой, если в ЕС примут положительное решение по поводу вступления Украины, то никакие территориальные конфликты или иные формальные условия не станут препятствием.

«Коррупция на Украине настолько больная тема как для самой страны, так и для западных партнеров, что проще на нее закрыть глаза, чем что-то решать. Искоренить коррупцию можно лишь полностью перестроив всю систему, а с учетом военного положения в стране это невозможно», - резюмировала она.

Заместитель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ранее сообщил, что принятие Украины и Молдавии в Евросоюз может оставить страны Восточной Европы без дополнительных дотаций.