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Вспомним Вторую Карабахскую войну. Азербайджанская армия тогда нанесла основной удар на южном направлении и вышла к Сюникской области.

В СМИ писали о провокации на территории региона - мол, кто-то повесил плакат с картой и лозунгом - «Добро пожаловать в Азербайджан». Но несмотря на то, что после последней однодневной операции Азербайджан явно прочувствовал, как это - действовать с позиции силы и добиваться желаемого, в нынешней ситуации его территориальные претензии на Сюникскую область невозможны. Армения - член ОДКБ, регион - ее территория.

О том, что Пашинян может действовать вопреки интересам своей страны, часто говорили сами армяне. Не зря в Сюникской области в 2021-м его кортеж закидали яйцами. Впрочем, вернемся к коридору.

Неугодный Западу сценарий Для России Зангезурский коридор - это альтернативный путь на Кавказ и в Турцию, при транзите через Иран - на Ближний Восток и в Африку. При идеальном развитии событий и осуществлении договоренностей 2020 года контроль над транзитным узлом будет осуществлять российская сторона, а не Азербайджан, что снижает риски для Армении.

Ситуация подобна натянутой струне. В моменте все еще можно решить исходя из существующих соглашений и взаимных экономических выгод. Только вот у западных кукловодов явно есть свой сценарий.

Далее - прямая речь Быстрая победоносная операция Маленькая и победоносная операция. Азербайджан всего за сутки достиг своих целей в Нагорном Карабахе. Об этом отчитался президент Ильхам Алиев в обращении к народу. Возможен ли был другой исход? Вряд ли. Слишком неравные силы.

Хронология последующих событий известна: Азербайджан и правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики договорились о прекращении огня при посредничестве миротворческого контингента России. Республика капитулировала. В Армении тем временем начались протесты.

На дипломатическом уровне решается вопрос о том, какой должна быть интеграция карабахских армян в азербайджанское сообщество. Но есть и другой камень преткновения - Зангезурский коридор.

Древняя азербайджанская земля Перенесемся в весну 2021 года. Мир еще не пришел в себя после пандемии ковида. Кажется, именно поэтому «неформальный саммит „Тюркского совета“» проходил в режиме видеоконференцсвязи. Президент Азербайджана делился планами и своей большой болью. Говорил, что Зангезур, «являющийся древней азербайджанской землей», теперь будет играть роль соединения тюркского мира».

С горечью Ильхам Алиев вспоминал 1920-е годы, когда Зангезур был выведен из состава Азербайджана и присоединен к Армении.

«Посмотрите на карту, в наше тело вонзили кинжал», - обратился он к своим собеседникам.

Строительство коридора - важная миссия Подобные выступления и тогда, и сейчас не могут не тревожить армянское общество. Но если отбросить в сторону громкие слова и метафоры, очевидно - история не знает сослагательного наклонения. И за выступлениями азербайджанского президента кроется поиск и провозглашение экономических выгод. В чем, собственно, нет ничего неожиданного.

Строительство Зангезурского коридора - важная миссия для Азербайджана. Часть этого пути - 40 километров - должна пролегать через Сюникскую область Армении и, таким образом, обеспечить сообщение между Западным Азербайджаном и его эксклавом - Нахичеванской Автономной Республикой.

Новый транспортный коридор Нахичевань, к слову, несуверенный регион, отделенный от основной территории страны и окруженный другими государствами. Конституция Нахичевани определяет ее как республику в составе Азербайджана с населением 94,5 тысячи человек, из которых более 99% - азербайджанцы.

Армения и Азербайджан. Две страны, у которых достаточно претензий друг к другу. Ереван принимает переселенцев из Нагорного Карабаха, не готовых к интеграции в азербайджанское общество. Баку прикладывает все усилия для воплощения амбициозного проекта - Зангезурского коридора. Это транспортный узел, который должен проходить через Армению. Коридор, пролегающий через Сюникскую область. Кажется, маленький Сюник оказался в эпицентре большой геополитики. Корреспондент «360» Елена Кононова проанализировала ситуацию.

Идея нового транспортного коридора на постсоветском пространстве не покидала умы заинтересованных лиц. Турции, к примеру. В 1992 году известный турецкий журналист и специалист по Ближнему Востоку Дженгиз Чандар служил специальным советником по внешней политике при президенте Турции. Тогда им был Тургут Озал. И по поручению своего президента Чандар предлагал президенту Азербайджана - в те годы им был Аяз Муталиблов - предоставить армянам коридор, соединяющий их с Карабахом, в обмен на коридор между Нахичеванью и Баку. Глава Азербайджана отказался.

Армяне тоже вряд ли согласились бы - у них тогда в военном отношении были одни успехи, они в принципе не согласны были на уступки и выступали с позиции силы.

Соглашение 2020 года Первая карабахская в 1994 году закончилась победой Армении. Какие-то мысли и идеи относительно возрождения транспортного коридора возникали, но не получали должного оформления и поддержки.

И вот Вторая Карабахская. В начале ноября 2020 года президент России Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян за столом переговоров. В тот ноябрьский день подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. В девятом пункте говорилось о разблокировке всех экономических и транспортных связей в регионе. Армения гарантировала безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой.

Контроль, согласно документу, осуществят погранвойска ФСБ России. А также по согласованию сторон обеспечат строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичевань с западными районами Азербайджана. Договорились, скрепили подписями. Процесс начался. А потом все пошло не по плану.

Невозможные претензии Судя по многочисленным заявлениям, Армению, мягко говоря, смущает формулировка «коридор». Мол, конкретно этого слова нет в трехстороннем заявлении 2020 года. Впрочем, даже если бы Ильхам Алиев слова «коридор» не произносил, суть бы не поменялась - Армению пугала возможность существования экстерриториальной единицы на своей земле.