Нагорный Карабах — это не конец. Разбор полетов

28 сентября 2023, 12:11
РИА «Новости»
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Армения и Азербайджан. Две страны, у которых достаточно претензий друг к другу. Ереван принимает переселенцев из Нагорного Карабаха, не готовых к интеграции в азербайджанское общество. Баку прикладывает все усилия для воплощения амбициозного проекта — Зангезурского коридора. Это транспортный узел, который должен проходить через Армению. Коридор, пролегающий через Сюникскую область. Кажется, маленький Сюник оказался в эпицентре большой геополитики. Корреспондент «360» Елена Кононова проанализировала ситуацию.

Вспомним Вторую Карабахскую войну. Азербайджанская армия тогда нанесла основной удар на южном направлении и вышла к Сюникской области.

В СМИ писали о провокации на территории региона - мол, кто-то повесил плакат с картой и лозунгом - «Добро пожаловать в Азербайджан». Но несмотря на то, что после последней однодневной операции Азербайджан явно прочувствовал, как это - действовать с позиции силы и добиваться желаемого, в нынешней ситуации его территориальные претензии на Сюникскую область невозможны. Армения - член ОДКБ, регион - ее территория.

О том, что Пашинян может действовать вопреки интересам своей страны, часто говорили сами армяне. Не зря в Сюникской области в 2021-м его кортеж закидали яйцами. Впрочем, вернемся к коридору.

Неугодный Западу сценарий Для России Зангезурский коридор - это альтернативный путь на Кавказ и в Турцию, при транзите через Иран - на Ближний Восток и в Африку. При идеальном развитии событий и осуществлении договоренностей 2020 года контроль над транзитным узлом будет осуществлять российская сторона, а не Азербайджан, что снижает риски для Армении.

Ситуация подобна натянутой струне. В моменте все еще можно решить исходя из существующих соглашений и взаимных экономических выгод. Только вот у западных кукловодов явно есть свой сценарий.

Далее - прямая речь Быстрая победоносная операция Маленькая и победоносная операция. Азербайджан всего за сутки достиг своих целей в Нагорном Карабахе. Об этом отчитался президент Ильхам Алиев в обращении к народу. Возможен ли был другой исход? Вряд ли. Слишком неравные силы.

Хронология последующих событий известна: Азербайджан и правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики договорились о прекращении огня при посредничестве миротворческого контингента России. Республика капитулировала. В Армении тем временем начались протесты.

На дипломатическом уровне решается вопрос о том, какой должна быть интеграция карабахских армян в азербайджанское сообщество. Но есть и другой камень преткновения - Зангезурский коридор.

Древняя азербайджанская земля Перенесемся в весну 2021 года. Мир еще не пришел в себя после пандемии ковида. Кажется, именно поэтому «неформальный саммит „Тюркского совета“» проходил в режиме видеоконференцсвязи. Президент Азербайджана делился планами и своей большой болью. Говорил, что Зангезур, «являющийся древней азербайджанской землей», теперь будет играть роль соединения тюркского мира».

С горечью Ильхам Алиев вспоминал 1920-е годы, когда Зангезур был выведен из состава Азербайджана и присоединен к Армении.

«Посмотрите на карту, в наше тело вонзили кинжал», - обратился он к своим собеседникам.

Строительство коридора - важная миссия Подобные выступления и тогда, и сейчас не могут не тревожить армянское общество. Но если отбросить в сторону громкие слова и метафоры, очевидно - история не знает сослагательного наклонения. И за выступлениями азербайджанского президента кроется поиск и провозглашение экономических выгод. В чем, собственно, нет ничего неожиданного.

Строительство Зангезурского коридора - важная миссия для Азербайджана. Часть этого пути - 40 километров - должна пролегать через Сюникскую область Армении и, таким образом, обеспечить сообщение между Западным Азербайджаном и его эксклавом - Нахичеванской Автономной Республикой.

Новый транспортный коридор Нахичевань, к слову, несуверенный регион, отделенный от основной территории страны и окруженный другими государствами. Конституция Нахичевани определяет ее как республику в составе Азербайджана с населением 94,5 тысячи человек, из которых более 99% - азербайджанцы.

Армения и Азербайджан. Две страны, у которых достаточно претензий друг к другу. Ереван принимает переселенцев из Нагорного Карабаха, не готовых к интеграции в азербайджанское общество. Баку прикладывает все усилия для воплощения амбициозного проекта - Зангезурского коридора. Это транспортный узел, который должен проходить через Армению. Коридор, пролегающий через Сюникскую область. Кажется, маленький Сюник оказался в эпицентре большой геополитики. Корреспондент «360» Елена Кононова проанализировала ситуацию.

Идея нового транспортного коридора на постсоветском пространстве не покидала умы заинтересованных лиц. Турции, к примеру. В 1992 году известный турецкий журналист и специалист по Ближнему Востоку Дженгиз Чандар служил специальным советником по внешней политике при президенте Турции. Тогда им был Тургут Озал. И по поручению своего президента Чандар предлагал президенту Азербайджана - в те годы им был Аяз Муталиблов - предоставить армянам коридор, соединяющий их с Карабахом, в обмен на коридор между Нахичеванью и Баку. Глава Азербайджана отказался.

Армяне тоже вряд ли согласились бы - у них тогда в военном отношении были одни успехи, они в принципе не согласны были на уступки и выступали с позиции силы.

Соглашение 2020 года Первая карабахская в 1994 году закончилась победой Армении. Какие-то мысли и идеи относительно возрождения транспортного коридора возникали, но не получали должного оформления и поддержки.

И вот Вторая Карабахская. В начале ноября 2020 года президент России Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян за столом переговоров. В тот ноябрьский день подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. В девятом пункте говорилось о разблокировке всех экономических и транспортных связей в регионе. Армения гарантировала безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой.

Контроль, согласно документу, осуществят погранвойска ФСБ России. А также по согласованию сторон обеспечат строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичевань с западными районами Азербайджана. Договорились, скрепили подписями. Процесс начался. А потом все пошло не по плану.

Невозможные претензии Судя по многочисленным заявлениям, Армению, мягко говоря, смущает формулировка «коридор». Мол, конкретно этого слова нет в трехстороннем заявлении 2020 года. Впрочем, даже если бы Ильхам Алиев слова «коридор» не произносил, суть бы не поменялась - Армению пугала возможность существования экстерриториальной единицы на своей земле.

Армения Международные отношения Обострение в Нагорном Карабахе Нагорный Карабах Азербайджан
Байден обсудил конфликт на Ближнем Востоке с руководством пяти стран-союзников
23 октября 2023, 01:45
РИА «Новости»
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Американский президент Джо Байден провел переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху об обострении палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Белый дом.

В материале сказано, что лидер Штатов созвонился с канадским премьером Джастином Трюдо, французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, итальянским премьером Джорджей Мелони и премьером Великобритании Риши Сунаком. Общение политиков касалось ситуации в Израиле и Палестине. В скором времени они обещали опубликовать результаты этих переговоров.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может обернуться Армагеддоном из-за действий Джо Байдена. Он напомнил об обещании американского президента задействовать американскую авиацию в случае нападения движения «Хезболла» на север.

США Израиль Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины Палестина
Взрывы прозвучали в Одесской области
23 октября 2023, 01:19
РИА «Новости»
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Жители Одесской области услышали звуки взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

В материале сказано, что в регионе сработала местная система противовоздушной обороны.

Поздним вечером 22 октября стало известно о взрывах в Киевской области Украины. По данным украинского агентства ТСН, громкие звуки услышали жители населенного пункта Вышгород. Как позже сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сработали средства ПВО.

Также стало известно об объявлении воздушной тревоги в регионе. Сирена там гудела более часа. Помимо этого тревогу объявили и в самой столице Украины.

За несколько часов до этого тревожную сирену услышали граждане трех украинских областей. По данным сайта местного Министерства цифровой трансформации, сигналы гудели в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Одесса Взрывы Украина
Сотовый номер Риши Сунака опубликовали в интернете — СМИ
23 октября 2023, 01:06
Правительство США
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Личный номер сотового телефона британского премьер-министра Риши Сунака опубликовали в сети. Об этом заявила газета Sun.

«Личный номер мобильного телефона Риши Сунака, с которым он работал долгое время, был опубликован в интернете», - сказано в сообщении.

Как отметили в издании, в соцсетях пранкеры разместили фрагмент телефонного звонка и ответа автоответчика Сунака. Именно этим номером премьер-министр пользовался в течение многих лет. После прихода к власти политик приобрел отдельный номер.

«Однако онлайн-видео <…> показывает, что (прошлый) номер продолжает работать», - заявили в материале.

Ранее группировка хакеров опубликовала около тысячи материалов секретной информации о разведке и военных объектах Великобритании. Как отметили журналисты, в интернете появились данные, благодаря которым можно проникнуть на пост перехвата информации центра связи с правительством и в лабораторию химоружия Porton Down.

Великобритания Интернет Риши Сунак
Фото Гитлера вывели на табло перед футбольным матчем в США
23 октября 2023, 01:02
Freepik
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Фотографию диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера поместили на экран стадиона перед матчем по американскому футболу между командами «Мичиган Вулверинс» и «Мичиган Стэйт Спартанз». Об этом сообщил канал CNN.

В материале сказано, что перед игрой Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) зрителям предложили викторину, где нужно отгадать, в каком государстве родился человек, среди них был и Гитлер. Директор «Мичиган Стэйт» Мэтт Ларсон извинился после случившегося.

«Университет осведомлен о том, что перед началом сегодняшнего матча на видеотабло был показан неприемлемый контент, созданный сторонним источником. Мы глубоко сожалеем о том, что он был показан, поскольку он не отражает наши ценности», - отметили в сообщении, размещенном на сайте учреждения.

Как отметили авторы статьи, видео с викториной нашли на YouTube-канале, контент из которого использовали в период всего сезона. По словам автора канала, университет не просил разрешение на потребление его материалов.

В прошлом году американский рэпер Канье Уэст заявил, что видит положительные стороны в Адольфе Гитлере. Он отметил, что каждый человек обладает ценностью.

США Футбол

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