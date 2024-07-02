«Нагнетает обстановку». Словам Такера Карлсона о Байдене нашли объяснение

«В данном случае он [Карлсон], конечно, в определенной степени нагнетает обстановку», - заявил он.

Дудаков допустил, что Байден станет официальным кандидатом от демократов на выборах уже в июле. Собеседник 360.ru согласился с заявлениями о слабости позиций Байдена в предвыборной гонке, но призвал не списывать главу Белого дома со счетов как минимум до ноября.

«Его ближайшее окружение не собирается лишаться своих теплых мест и возможности заработать», - подчеркнул политолог.

Также он отметил, что многие представители элиты Демократической партии - Билл и Хиллари Клинтоны, Барак Обама, Нэнси Пелоси и другие - уже высказались в поддержку кандидатуры Байдена.

«Нам говорить преждевременно, что Байден уже все», - подытожил Дудаков.

Накануне Такер Карлсон в своем аккаунте в соцсети X заявил, что слова Обамы в поддержку Байдена были неискренними , а сам бывший президент выступает за проведение открытого съезда партии.

Сам Байден охарактеризовал свое участие в дебатах против Дональда Трампа как «не самый лучший вечер».