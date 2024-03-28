28 марта 2024, 11:31

«Надувают щеки, скалят зубы». Действия НАТО сравнили с поведением испуганной собаки

РИА «Новости»
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МИД России связал активность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе с подготовкой к прямому конфликту. Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «360» не согласился с такой трактовкой и объяснил учения лишь демонстрацией силы.

«Не думаю, что они готовы нападать на нас. Это как испуганная собака жмется, но скалит зубы, когда против нее стоит человек с палкой. Это не значит, что она готова напасть», - сказал он.

НАТО, по его словам, почувствовал опасность. Виктор Литовкин заявил, что проведением учений альянс продемонстрировал силу, но не более того.

«Они скалят зубы против нас, но вряд ли рискнут напасть, потому что знают, что у нас есть ракетно-ядерная дубинка и в нашей военной доктрине написано: если на Россию или ее союзников нападет государство и коалиция, обладающая ядерным оружием, мы вправе применить свое», - объяснил специалист.

Действия альянса, по мнению военного обозревателя, связаны со стремлением поддержать военно-промышленный комплекс. Кроме того, это способ воздействия на общественное сознание, подчеркнул Литовкин.

«Надо пугать население „агрессивной Россией“, для того чтобы оно не роптало на рост инфляции, цен и тому подобное. <…> Поэтому надувают щеки, скалят зубы, что им остается делать? НАТО - это инструмент США по закабалению Европы», - сказал он.

Начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула заявил о подготовке России к нападению на одну из стран НАТО. Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с RT опроверг его заявление.

Военные учения Международные отношения Россия НАТО МИД РФ Армия
28 марта 2024, 11:25
Идею создания единой европейской армии назвали бессмысленной
РИА «Новости»
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Идея создания единой армии в Европе является бессмысленной. Об этом в материале для издания Foreign Policy написал сотрудник аналитического центра «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» Барт Шевчик.

«С учетом недавно опубликованной Евросоюзом оборонно-промышленной стратегии можно подумать, что идея оборонной и военной политики ЕС может, наконец, воплотиться в жизнь. Но, как и раньше, это тупиковый путь. Централизованной совместной европейской обороны не будет. Да и не должно быть в принципе», - сообщил он.

Аналитик выразил мнение, что единая армия в ЕС невозможна потому, что национальные государства по-разному относятся к тем или иным конфликтам.

«Договориться тут сложно. Ожесточенная злоба, бесконечные ссоры и другие трения практически гарантированы. Так какая польза от единой армии ЕС, если вы не сможете ее использовать?» - заключил Шевчик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Евросоюзу разработать вакцину от COVID вместо создания армии.

Военные Евросоюз Армия
28 марта 2024, 10:30
Нарышкин провел переговоры с министром госбезопасности Северной Кореи
РИА «Новости»
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин вместе с делегацией ведомства посетил КНДР. В ходе рабочей поездки он провел переговоры с министром госбезопасности страны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро ведомства.

На повестке встречи были вопросы международной обстановки, тема региональной безопасности, а также пути углубления взаимодействия на фоне давления внешних сил.

Ранее о визите делегации СВР во главе с Нарышкиным в Пхеньян 25–27 марта сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. По информации ЦТАК, переговоры сторон посвятили укреплению сотрудничества в ответ на «интриги враждебных сил».

В середине марта ЦТАК сообщало о визите Ким Чен Ына на публичное мероприятие на автомобиле премиум-класса Aurus , подаренном ему президентом России Владимиром Путиным.

Россия КНДР
28 марта 2024, 09:52
Байден получил преимущество над Трампом в опросе среди американцев
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден опередил кандидата на пост главы государства Дональда Трампа в опросе среди американцев. Об этом свидетельствуют данные университета Quinnipiac University.

Согласно результатам исследования, 48% избирателей отдали предпочтение Байдену, а Трамп получил 45% поддержки.

При этом, когда респондентам предложили добавить в опрос независимые кандидатуры Корнела Уэста и Джилл Стайн, Трамп с 39% опередил Байдена, у которого 38%.

Дональд Трамп набрал нужное количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии. Его главным конкурентом станет действующий глава государства Джо Байден , который представляет Демократическую партию. Выборы пройдут 5 ноября 2024 года.

Ранее СМИ сообщили, что предвыборный штаб Байдена запретил ему свободное общение с избирателями из-за опасения неловких ситуаций.

Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
28 марта 2024, 09:09
Песков призвал Дурова принять меры из-за использования Telegram террористами
РИА «Новости»
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В Кремле ожидают большего внимания от Павла Дурова к тому, что мессенджер Telegram становится инструментом в руках террористов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировал Life.ru.

«Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания, потому что этот уникальный с технологической течки зрения ресурс <…> используется в целях террористических», - сказал представителя Кремля.

Песков также заявил, что сейчас нет планов по блокировке Telegram.

Команда Дурова начала работать над мессенджером в 2012 году, его запустили год спустя. Летом 2022 года Telegram вошел в пятерку самых загружаемых приложений в мире.

Ранее правоохранительные органы нашли группу в Telegram , участников которой вербовали для совершения теракта в Подмосковье.

Дмитрий Песков

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