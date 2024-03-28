«Надувают щеки, скалят зубы». Действия НАТО сравнили с поведением испуганной собаки

«Не думаю, что они готовы нападать на нас. Это как испуганная собака жмется, но скалит зубы, когда против нее стоит человек с палкой. Это не значит, что она готова напасть», - сказал он.

НАТО, по его словам, почувствовал опасность. Виктор Литовкин заявил, что проведением учений альянс продемонстрировал силу, но не более того.

«Они скалят зубы против нас, но вряд ли рискнут напасть, потому что знают, что у нас есть ракетно-ядерная дубинка и в нашей военной доктрине написано: если на Россию или ее союзников нападет государство и коалиция, обладающая ядерным оружием, мы вправе применить свое», - объяснил специалист.

Действия альянса, по мнению военного обозревателя, связаны со стремлением поддержать военно-промышленный комплекс. Кроме того, это способ воздействия на общественное сознание, подчеркнул Литовкин.

«Надо пугать население „агрессивной Россией“, для того чтобы оно не роптало на рост инфляции, цен и тому подобное. <…> Поэтому надувают щеки, скалят зубы, что им остается делать? НАТО - это инструмент США по закабалению Европы», - сказал он.

Начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула заявил о подготовке России к нападению на одну из стран НАТО. Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с RT опроверг его заявление.