07 февраля 2024, 17:21

«Надо помнить, как относятся к предателям». Валуев — о сменивших гражданство знаменитостях

Телеканал «360»
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Артисты и спортсмены, сменившие российское гражданство, уже никогда не смогут от этого отмыться. Об этом порассуждал депутат Госдумы Николай Валуев на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.

«Мы затрагивали тему „голой“ вечеринки - где-то рядом и тема поуехавших, поиспугавшихся, в том числе артистов, спортсменов, которые меняют сейчас гражданство. <…> Не время сейчас делать эти вещи. Они и в принципе некрасиво, нехорошо выглядят. Как может красиво выглядеть любой прообраз предательства? Как его ни назови, это клеймо на всю жизнь», - отметил он.

Валуев добавил, что даже если сменивших гражданство поначалу будут охотно куда-то звать, «чтобы всему миру показать, что Россию ломают, и спортсмены убегают», в итоге сломают и их самих.

«Их заставят вот за эту понюшку, которую они сейчас обретут, выступить против страны. Им поставят условие, - а если <…> они откажутся что-то говорить, им ответят: „Нет, ты скажешь, иначе нигде не выступишь, а назад тебя не ждут“. Поэтому им придется заключать договор с совестью», - рассудил Валуев.

Он отметил, что спортсменам не стоит воображать, будто «это просто другой паспорт» и можно будет потом вернуться. Депутат усомнился в том, что даже если они станут олимпийскими чемпионами, их в России будут носить на руках, звать куда-то, выставлять примером.

«Разве это пример? Надо помнить, как люди относятся к предателям в любой стране. С этим ощущением, с этой мыслью человек будет жить и не сможет от этого отвязаться, даже если он очень циничный. Жизнь - штука длинная. Вот Галкин* - кому он сейчас нужен там? Даже в зарубежье стали отменять его концерты», - резюмировал Николай Валуев.

В том же интервью он рассказал о разнице менталитетов русских и украинцев, оценил вероятность ядерной войны , а также ответил на вопрос о старении , поговорил о женской мудрости и о многом другом.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России

Спортсмены Россия Запад
07 февраля 2024, 15:58
Убыток компании Carlsberg составил почти 6 млрд долларов в 2023 году
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Группа компаний Carlsberg в прошлом году потеряла около 5,9 миллиарда долларов на фоне деконсолидации бизнеса в России. Об этом свидетельствуют отчеты одного из ведущих мировых производителей пива.

В целом за 2023 год убыток компании вырос почти в 40 раз и составил примерно 5,9 миллиарда долларов или 40,788 миллиарда крон. В 2022 году потери Carlsberg насчитывали 1,063 миллиарда крон.

В компании сделали вывод, что к таким колоссальным убытками привела деконсолидация бизнеса в России.

В начале октября прошлого года Carlsberg Group запустила процесс расторжения лицензии с «Балтикой». После этого российский производитель пива не сможет продавать напиток под брендами, принадлежащими датской компании. Соглашение осталось в силе до 1 апреля 2024 года.

В декабре 2023 года топ-менеджеров российской «Балтики» обвинили в работе в интересах Carlsberg Group. Подозреваемых задержали по делу о мошенничестве. Бывшего президента «Балтики» Дениса Шерстенникова заключили под стражу.

Россия Пиво Бизнес
07 февраля 2024, 14:36
Большинство республиканцев в Неваде проголосовали против всех на праймериз без Трампа
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Большая часть республиканцев на праймериз в Неваде проголосовала против всех кандидатов, поскольку там не было бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The New York Times.

Главным соперником Трампа на внутрипартийных выборах стала экс-посол при ООН, бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли. В результате она набрала около 33%, а графа «против всех» получила более 60% голосов.

Экс-глава Соединенных Штатов является фаворитом президентской гонки от республиканцев. Трамп сам решил не принимать участие в праймериз. Он сделает акцент на конференциях, которые состоятся в штате 8 февраля.

От демократов в праймериз участвовал действующий американский лидер Джо Байден. Невада - демократический штат, его интересы в сенате представляет Кэтрин Кортез-Масто. Ее победа в 2022 году принесла парии контроль в верхней палате представителей.

Ранее Никки Хейли попросила защиту у Секретной службы из-за угроз в ее адрес. По данным СМИ, соперница Трампа столкнулась со «сваттингом» - недостоверными сообщениями о серьезных происшествиях по месту проживания.

США Дональд Трамп Выборы президента США Выборы
07 февраля 2024, 14:12
Утечка зараженной воды произошла на очистном оборудовании АЭС «Фукусима»
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Специалисты зафиксировали утечку на оборудовании по очистке радиоактивной воды на японской АЭС «Фукусима». Об этом сообщил оператор Tokyo Electric Power.

Вода с содержанием радионуклидов вытекала из трубы очистной установки.

«Сотрудники обнаружили утечку воды из трубы. Зафиксировано наличие радиоактивных элементов», - указали в отчете Tokyo Electric Power.

По информации газеты Asahi , всего из оборудования утекло 5,5 тонны зараженной воды. Концентрация радиоактивных элементов в жидкости составила 22 миллиарда беккерелей. В издании добавили, что в океан зараженная вода из очистного оборудования не попала.

Ранее специалисты после сброса воды с «Фукусимы» зафиксировали в море низкие концентрации трития - 10 беккерелей на литр. Этот показатель находится ниже границы так называемого уровня выявления. Допустимой нормой для питьевой воды считается концентрация в 10 тысяч беккерелей на литр.

Оператор АЭС «Фукусима» планирует с апреля сбросить в океан более 54 тысяч тонн воды за год, проинформировал RT. Сброс слаборадиоактивной воды будет проходить в несколько этапов.

Япония Коммунальные аварии АЭС
07 февраля 2024, 13:32
Бесшумная «черная дыра» прибыла на Камчатку
РИА «Новости»
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На Камчатку прибыла первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3. Источники «Известий» в Минобороны сообщили, что на субмарине проводят учения, в дальнейшем она будет базироваться на полуострове.

Основная задача подлодок: не дать американцам перехватить стратегические крейсеры России.

«Лодки проекта 636.3 вполне подходят для этого по своим характеристикам. У них хорошие ходовые качества, комплекс вооружения», - рассказал журналистам издания военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Субмарины будут прикрывать развертывание атомных стратегических ракетоносцев «Борей». Подлодки проекта 636.3 считаются одними из самых бесшумных, за что получили прозвище «черные дыры».

Суда практически незаметны, они будут охранять и оборонять побережье. Например, в случае конфликта они смогут прервать сообщение кораблей, не позволят высадиться десанту. Сейчас осталось проверить, как подлодка покажет себя в сложных гидрометеорологических условиях.

Ранее стало известно, что Швеция решила построить подводные лодки для борьбы с Россией в Балтийском море. Дизель-электрические подводные лодки, названные «Блекинге» и «Сконе», начнут патрулировать восточные районы НАТО. Субмарины планируют спустить на воду в 2027 и 2028 годах.

Президент Владимир Путин заверил, что Россия будет чувствовать себя в безопасности благодаря флоту, морякам и вооружению. Атомные крейсеры «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах» и другие долгие годы будут надежно защищать Родину.

Суд Военные Корабли Россия Подлодки Камчатка

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