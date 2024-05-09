«Надо держать порох сухим». Лукашенко объяснил учения с ядерным оружием риском эскалации

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Российская военная полиция в Сирии заблокировала колонну с шестью БМП Bradley и двумя пикапами «международной антитеррористической коалиции». Об этом на брифинге сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов. Цитату привело РИА «Новости».

По его словам, недеконфликтованную колонну остановили 8 мая в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке.

«В дальнейшем колонна „коалиции“ развернулась и убыла обратном направлении», - рассказал Попов.

Он также добавил, что за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали два обстрела правительственных войск САР со стороны группировки «Джебхат-ан-Нусра»* в провинции Идлиб.

Ранее агентство Reuters сообщило о ликвидации пусковой установки в Сирии истребителем международной коалиции во главе с США. Это объяснили якобы «самообороной», отметив, что удар нанесли после сообщений о неудавшейся ракетной атаке около базы коалиции «Румалин».

До этого российские военные уничтожили одну из баз боевиков , вышедших из зоны Эт-Танф, в горных районах провинции Хомс.

*«Джабхат ан-Нусра» (она же - «Хайят Тахрир аль-Шам») - террористическая организация, запрещенная в России.