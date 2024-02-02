«Надо бы как-то помочь им». Путин заявил об уничтожении автопрома Германии

В начале экскурсии гостям рассказали историю о первом вкладчике Николае Кристофари. По словам представителя банка, во время поездки по Германии он сдал свои часы на ремонт в мастерскую, где работал Карл Бенц - будущий изобретатель автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, основатель фирмы-предшественника Daimler-Benz AG. Ведущий пошутил, что российский инвестор первым вложился в немецкий автопром.

«Они сейчас уничтожают свой автопром. Надо бы как-то помочь им», - ответил президент.

Владимир Путин выступил на церемонии закрытия II съезда российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Он призвал бизнес подключиться к подготовке кадров и заявил, что углеводороды останутся востребованными в ближайшие десятилетия.